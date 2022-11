Des suggestions de livres romantiques pour se mettre dans l'ambiance des fêtes

Si vous êtes moins du genre à regarder des classiques films de Noël pour vous mettre dans l'ambiance des Fêtes, peut-être vous laisserez-vous tenter par ces suggestions lecture 100% festive... On vous en propose 10 à dévorer dans les prochaines semaines pour arriver à Noël en même temps que tout le monde !

Romances de Noël, chassé-croisé amoureux, doux baiser sous le gui... Si vous êtes fans de comédies romantiques, vous allez ADORER la collection de QUB livre!

Ben travaille dans une grande maison d'édition mais il est cantonné à rédiger des lettres de refus à des auteurs malheureux jusqu'au jour où... il découvre un manuscrit qui pourrait révolutionner la littérature et donner un élan salvateur à sa carrière.

Il part donc à Arnac-la-Post, capitale mondiale de Noël fière de son concours de chocolat chaud, ses tours en calèche et son célèbre marathon, pour convaincre le mystérieux auteur de signer son contrat d'édition. Arrivé sur place, rien ne se passe comme prévu.

L'écrivain propose à Ben un drôle de marché : redonner le sourire à Laly, sa fille, en échange de sa signature. Entre sa timidité maladive et sa phobie de Noël, Ben parviendra-t-il à remplir sa mission ? «Un Père Noël maître-chanteur, sa fille bûcheronne dépressive, une hôtesse mystique, un cochon d'Inde géant et maintenant un hacker... Noël s'annonçait vraiment de tout repos.»

À Fermont, cité minière du nord du Québec, la vie de Jilliane bascule lorsque son amoureux décide de mettre fin à leur couple. Bientôt sans logement, à moins d’un mois de Noël, la jeune femme est dévastée. Son travail à la bibliothèque et ses collègues Mario et Amélie l’aident à traverser cette épreuve, mais hélas, cela ne règle en rien sa situation de future itinérante. Alors qu’elle envisage sans grand enthousiasme de retourner vivre à Montréal, sa ville natale, les événements s’enchaînent.

L’arrivée d’un séduisant inconnu sème le trouble dans son esprit, l’ancienne directrice de la bibliothèque est brutalement assassinée et Millie, la mère de Jilliane, décide de venir rejoindre sa fille, qui se serait bien passée de cette visite surprise. S’ajoute à cela un changement de garde à la mairie qui bouscule les plans de tous.

Tandis que l’enquête sur le meurtre progresse lentement, Jilliane commence à fréquenter le nouveau venu, qui est en fait le fils de Mario, parti des années plus tôt. Mais le jeune homme semble souffler le chaud et le froid et Jilliane n’est plus certaine de rien. À la veille de Noël, elle doit pourtant prendre une décision : tout laisser tomber ou affronter enfin le drame personnel qui la pousse à fuir.

Et si l'amour de votre vie était la petite amie de votre meilleur ami? Quelques jours avant les fêtes de fin d'année, Nick perd son prestigieux emploi dans un cabinet d'avocats et se voit contraint d'accepter un travail de Père Noël. Il rencontre alors Alfie, un adorable petit garçon de cinq ans, qui souhaite pour Noël que sa mère, Sarah, soit de nouveau heureuse et cesse de pleurer son mari disparu trois ans auparavant.

Attendri, Nick décide d'organiser un rendez-vous entre Sarah et son meilleur ami qui est célibataire, Matt. Mais alors que Sarah et Alfie prennent une place de plus en plus importante dans la vie de Nick, celui-ci se rend vite compte que le bonheur naissant de Sarah et de Matt pourrait bien lui briser le coeur... Une comédie romantique hilarante et réconfortante pour les fans de Marian Keyes.

Célibataire heureuse, Kate Turner ne pense plus à l'amour depuis qu'elle est revenue vivre à Blexford. Pourtant, quelques semaines avant les fêtes, sa meilleure amie l'incite à s'inscrire sur Coup de foudre, une application de rencontres qui garantit de trouver l'âme soeur en douze rendez-vous avant Noël. Au fil du temps, Kate s'interroge sur les hommes ainsi que sur elle-même.

Décembre est arrivé, le mois préféré de Layla ! S’il est synonyme de travail acharné pour elle et ses amis, qui ont plus de commandes que jamais avec leur entreprise de traiteur, il annonce aussi le meilleur moment de l’année : Noël.

Sa fête préférée approche; la neige, les chants, les lumières et les délices sucrés le disent. Et même si, une fois de plus, ses parents ne seront pas là pour la célébrer avec elle, elle peut compter sur Sidney pour en faire quelque chose de magique. Son meilleur ami sait toujours comment lui faire oublier tout ce qui la chagrine, que ce soient les remarques de sa famille, sa maladie, les problèmes d’argent ou les défaites de son équipe de hockey préférée. Il est son indispensable, son plus proche con¬fident, son collègue, son complice de Noël, parfois aussi un peu son ennemi. Et s’il devenait plus que ça ?

Parfois, il suffit d’un simple dé, d’un match perdu ou d’une petite boule jaune dans le sapin pour que tout change. Et cette année, au cœur des nuits qu’ils chérissent tant, il se pourrait qu’en attendant Noël, bien des choses se passent entre Sidney et Layla...

Nell rêve de l’amour avec un grand A, mais ce n’est pas tout à fait ce que lui offre son Jules actuel, qui lui accorde de l’attention uniquement quand un moment se libère dans son emploi du temps surchargé. Lorsque son patron lui propose une mission dans le Grand Nord canadien pour promouvoir son entreprise de pulls moches, elle saisit l’occasion de faire le point sur ses sentiments. Sur place, les choses ne se passent cependant pas exactement comme prévu.

À commencer par ce colocataire bourru avec lequel elle se retrouve contrainte de cohabiter. Alors que la période devrait être aux lutins de Noël, c’est à un grizzly revêche auquel Nell se frotte. S’il semble prêt à tous les mauvais coups pour la faire déguerpir, c’est sans compter sur son inventivité en termes de représailles. Lequel d’entre eux parviendra à faire craquer l’autre le premier ? Qu’ils se méfient, ils pourraient bien se retrouver pris tous les deux à leur propre jeu...

Pour Tori Spring et ses frères Charlie et Oliver, les fêtes de fin d'année ne sont pas toujours une période heureuse, et cette année s'annonce pire que d'habitude. Un récit situé dans l'univers de la série Heartstopper.

Parfois les miracles se produisent... Maelyn Jone (en pleine crise de la quarantaine), vit avec ses parents, déteste son job-qui-ne-mène-nulle-part et vient de commettre une bourde sentimentale qui prend des proportions épiques.

Mais le pire de tout, c’est qu’elle s’apprête à passer le dernier Noël dans le lieu qu’elle aime le plus au monde – la cabane enneigée de l’Utah où chaque année depuis sa naissance, elle se rend en famille en compagnie de ses deux autres familles de cœur.

Mais pour quelle mystérieuse raison ? Comment briser le cycle infernal de cette boucle du temps ? Et finalement rencontrer le véritable amour sous une branche de gui?

Emma a réussi sa vie loin de Holly Falls et pour rien au monde elle n’y retournerait. Trop de mauvais souvenirs y sont associés. Cependant, quand son père se blesse, elle fonce jusqu’à la maison de son enfance pour prendre soin de lui et maintenir à flot l’ébénisterie familiale.

Toutefois, le village qu’elle connaissait a bien changé : ses ennemis jurés l’adorent, les rues qui l’ont vue grandir se sont transformées en annexe de la Laponie, et même son bar préféré a été repris par un inconnu bourru mais bienveillant. Ça pourrait presque être le pitch d’un téléfilm de Noël; il ne manque plus que l’âme sœur vétérinaire – ou pédiatre, elle n’est pas difficile.

Alors, quand Emma tombe sur Connor, son ex-petit ami et fils du Père Noël officiel du village, elle y voit un signe. Quand le destin vous montre le chemin, il faut le suivre ! Mais au pays de la guimauve et des shamallows, les princes charmants ne sont parfois pas ceux auxquels on s’attend...

Depuis toute petite, Jill ment régulièrement à sa famille pour ne pas la décevoir. Son dernier mensonge ? Faire passer son poste d’assistante surexploitée pour celui de responsable d’équipe. Elle n’y peut rien, elle est prête à tout plutôt que de voir l’air attristé de ses parents, surtout à Noël.

Dans le train pour sa ville natale, entre deux dossiers imposés par son patron, elle fait la connaissance de Matthew, auteur professionnel plutôt canon et faux petit ami à temps partiel. Victime du syndrome de la page blanche, Matthew se fait payer pour incarner le parfait gendre le temps de quelques jours. C’est d’ailleurs son programme pour Noël, et à ce qu’il paraît, la famille de sa nouvelle cliente est un sacré défi !

Un travail peu conventionnel, qui rassure Jill quant à son propre secret. Plutôt libérateur de se dévoiler à un parfait inconnu ! Enfin, quand on est censé ne jamais le revoir...

