Vacances : Sabrina Cournoyer se confie sur son incroyable retraite au Panama

Notre chroniqueuse culturelle, Sabrina Cournoyer, revient tout juste d'une ressourçante retraite au Panama et nous partage de magnifiques clichés sur l'expérience remarquable qu'il y a vécue.

Sabrina Cournoyer brillait par son absence la semaine dernière. Notre chroniqueuse aux arts et spectacles a profité de l'arrivée de la première neige au Québec pour s'envoler vers le Panama.

Elle s'y est rendue pour vivre la retraite « Art of Life », une fusion parfaite entre un séjour tout inclus haut de gamme et une retraite de yoga.

Celle qui nous réveille avec sa bonne humeur tous les matins était hyper reconnaissante de se retrouver dans ce lieu unique, d'une grande beauté.

Il ne lui a fallu que quelques heures pour qu'elle ouvre grand ses bras et qu'elle accueille ce que la vie s'apprêtait à lui offrir dans ce site enchanteur.

Une retraite ressourçante pour Sabrina

Cours de yoga, méditation, ateliers de croissance personnelle et exercices de respiration ne sont que quelques-unes des activités quotidiennes qui ont meublé le temps de notre belle Sabrina lors de son séjour là-bas.

À en voir les photos qu'elle a gentiment accepté de partager sur ses médias sociaux dans les derniers jours, on peut dire qu'elle a vécu l'un des voyages les plus magiques de sa vie.

Elle en a d'ailleurs profité pour partager une citation d' Earl Nightingale nous portant à réfléchir :

« On devient les pensées qui nous habitent le plus. En y réfléchissant et en posant un regard plein de douceur sur ma vie, j’ai constaté que les périodes plus houleuses que j’ai traversées, les défis que j’ai eu à relever, je les avais manifestés à travers mes peurs et mes insécurités. Je les ai attirés à moi. Et j’honore le tout. Ce qui est merveilleux, c’est qu’on a aussi le pouvoir de manifester le beau et le grandiose.»

L'authentique Sabrina Cournoyer a aussi avoué qu'elle avait grandement rêvé de cette retraite avant qu'elle ne se concrétise, comme par magie ! On lit entre les lignes qu'il s'agissait, pour elle, d'un véritable cadeau de la vie alors qu'elle désirait ralentir et se reconnecter à la nature.

Les couleurs de la jungle, la chaleur du soleil et le son des vagues ont fait vivre à Sabrina un incroyable séjour durant lequel le ressourcement fût instantané. Notre pétillante chroniqueuse y a aussi fait de mémorables rencontres avec de beaux humains comme en fait foi cette vidéo récapitulative partagée dans les dernières heures sur son compte Instagram .

Radieuse et reposée, Sabrina revient chez elle le coeur débordant de gratitude.

