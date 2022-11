Xavier Dolan est avec nous accompagné de Eric Bruneau pour nous présenter une nouvelle série de fiction

Entrevue

Xavier Dolan avec nous accompagné de Eric Bruneau

Nous recevons l’acteur Éric Bruneau et le scénariste, réalisateur, producteur et acteur Xavier Dolan. C’est aujourd’hui qu’on peut découvrir sur Club Illico La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, la première série de fiction de Xavier Dolan et dans laquelle on retrouve Éric. Un projet sur lequel ils ont beaucoup à raconter.

La suite de l'entrevue: