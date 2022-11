3 bouteilles qui nous font sortir des sentiers battus

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : 3 vins «pas nouveaux» du Beaujolais

1. Un déstabilisant et déroutant blanc d’Andalousie au sud de l’Espagne.

Tres Miradas 2020

Pedro Ximenez - Alvear

Montilla-Moriles - Andalousie - Espagne

Code : 14337798

Prix : 22,55 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 10-11 degrés

À déguster avec : des noix, des morceaux de pain pita avec de l’huile d’olive, des fromages à pâte ferme, du jambon ibérique, etc.

Ce 100 % pedro ximenez est réservé aux dégustateurs ayant une bonne ouverture d’esprit. En effet, si vous n’avez pas peur de sauter en parachute et que vous êtes un curieux ou une curieuse aimant déguster des nouveautés, cette cuvée ibérique est définitivement pour vous! Le produit possède un caractère légèrement oxydatif rappelant certains blancs jurassiens. C’est droit, bien sec et une fois la bouteille ouverte, le vin se conservera au moins 10 voir 15 jours dans la porte du réfrigérateur. Un flacon à consommer dès maintenant ou lors des 3-4 années suivant son achat.

2. Un rouge jurassien différent qui est d’une fraîcheur exemplaire.

Rouge Tradition 2018

Domaine Rolet

Arbois - Jura - France

Code : 14715710

Prix : 25,45 $

Disponibilités : 12 bouteilles en ligne et 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette à partager avec des charcuteries, des fromages et des olives.

Les 3 cépages rouges du Jura (pinot noir, trousseau, poulsard) sont présents dans cet assemblage alliant finesse, chair, gourmandise et soif. Rien de capiteux, ni de trop concentré n’est présent ici et c’est plutôt la digestibilité et la fraîcheur qui domine. C’est de « bonne descente », salivant et fort excitant comme type de produit. Aucun problème à l’oublier 4-5 ans dans sa réserve.

3. Un nebbiolo piémontais aussi rassasiant que savoureux.

Nebbiolo 2019

Ochetti - Renato Ratti

Langhe - Piémont - Italie

Code : 13337083

Prix : 28,55 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 145 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.9 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : une tourtière de petits gibiers ou des papardelles aux champignons sauvages.

Ce 100 % nebbiolo est issu de l’appellation Langhe en terroir piémontais dans le Nord-Ouest de la magnifique Italie. C’est un genre de « bébé Barolo » car il est fait dans la même région, avec le même cépage et par un producteur qui signe de rouges de cette réputée appellation. C’est peu profond au visuel, puis les tanins sont lisses, fins et peu présents. Le produit n’est pas dépourvu de caractère ou de saveur pour autant. C’est glissant en bouche et fort caressant pour le palais. Vive le Piémont pour son risotto, sa truffe noire et blanche ainsi que ses superbes vins rouges ! Vous pourrez conserver cette fiole italienne à l’horizontal encore 7 voire même 8 ans.