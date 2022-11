Livres de Noël : TOP 10 des meilleurs titres jeunesse

Chaque année, Noël vient avec une féérie et une magie uniques à cette fête de fin d'année. Voici notre TOP 10 de livres jeunesse ayant pour thématique Noël.

Si vous avez envie d'ajouter encore plus de magie à votre collection ou simplement de partager votre amour de Noël à vos enfants, laissez-vous tenter par cette sélection de titres de circonstances !

Ces bouquins peuvent aussi faire de superbes cadeaux de Noël qui feront fureur année après année lorsqu'arrive le mois de décembre. Ils feront le bonheur des enfants, petits et grands, sous le sapin.

C'est la veille de Noël. Marie s'apprête à préparer les biscuits qu'elle veut offrir au père Noël quand elle réalise que... catastrophe ! Il ne reste plus de farine ! Le problème, c'est que pour aller au magasin, il faut traverser la sombre forêt. Et la nuit est tombée... Tant pis ! S'il le faut, Marie bravera l'obscurité.

Accompagnée de son frère Benoit, la fillette s'enfonce dans les bois. Malheureusement, les enfants ont vite fait de se perdre. Comment feront-ils pour rentrer chez eux ? À qui demander de l'aide ? Oseront-ils aller frapper à l'étrange maison qu'ils viennent de découvrir au milieu de la forêt ?

Prix : 19,95 $

Préparez-vous à la venue du Père Noël en chantant ! Dans ce livre sonore, vous trouverez les chansons de Noël les plus connues.

Il suffit aux enfants de toucher les différentes matières dans le livre pour les entendre. Une belle façon d'intégrer Noël dans la routine du dodo quelques semaines avant le passage du Père Noël !

Prix : 24,95 $

Un savon qui pue, un mélangeur... impossible que le père Noël ait donné des cadeaux pareils!

Mini-Jean et Mini-Bulle se précipitent donc au pôle Nord afin de mener une enquête auprès des lutins et des rennes. Réussiront-ils à sauver Noël?

Prix : 9,95 $

En cherchant un abri pendant une nuit d'hiver, une renarde se faufile chez le Père Noël. Il l'accueille volontiers puis elle l'observe préparer sa grande livraison de cadeaux.

Prix : 19,95 $

À Santaville, Tom et Pompon, des jumeaux-lutins magiques, viennent de terminer leurs études pour devenir joueurs de tours professionnels.

Accompagnés de leur acolyte Tara Polaire, ils auront la mission de remettre la joie, le rire et le bonheur dans la maison de la petite Sofia, en faisant une tonne de tours loufoques et de blagues tordantes... mais en ne se faisant surtout pas prendre par la famille de la petite fille! Réussiront-ils leur mission et pourront-ils retourner au pôle Nord?

Prix : 14,95 $

Petite Mariah se contente de peu de choses : cette année, tout ce qu'elle aimerait, c'est passer de belles fêtes de Noël. Alors qu'elle se sent seule et incomprise, la fillette part en expédition et découvre que sa voix a un pouvoir magique... celui de répandre l'esprit de Noël non seulement chez elle, mais aussi tout autour du monde !

Mariah Carey, connue de tous comme étant la reine de Noël, présente un conte de fées moderne, unique et plein d'espoir dont la star n'est nulle autre que... Petite Mariah ! À l'image de son incontournable tube All I Want For Christmas Is You, cette histoire vise à devenir un classique des fêtes de famille.

Bien que l'on y retrouve la trame traditionnelle des contes de Noël, La Princesse de Noël se distingue de tous les autres grâce à l'inimitable touche de magie et de musicalité qu'apporte Mariah.

Prix : 22,95 $

Dans ce nouvel opus, nous découvrons que le père Noël est allergique au ménage ! Oui, vraiment, il déteste ranger et nettoyer! Dans son bureau, tout traîne partout. Les trognons de pomme se mélangent aux outils et le papier d'emballage se cache sous des monceaux de poussière !

Le grognon Chef Lutin n'en peut plus, lui dont l'atelier est digne de celui de madame Blancheville. Pourtant, le plus incroyable des cadeaux sortira par hasard de tout ce désordre. Un cadeau que tous les enfants vont adorer ! Et le Chef Lutin aussi, même s'il ne veut surtout pas l'avouer.

Prix : 20,95 $

Petit renne a-t-il ce qu’il faut pour tirer le traîneau du père Noël? Le petit renne a très hâte de pouvoir le faire, mais il a encore beaucoup à apprendre... Ce livre émerveillera les 0-5 ans.

Prix : 8,95 $

La mission du lecteur : aider le petit lutin contrarié à relever les défis qu’il rencontrera sur sa route et à retrouver les rennes cachés dans le village du père Noël!

Prix : 14,95 $

Le soir de Noël, Marie reçoit en cadeau un casse-noisettes en bois. Celui-ci se brise lorsque son frère tire dessus. Décidée à le réparer pendant la nuit, Marie se trouve embarquée dans une fabuleuse aventure, au cours de laquelle elle rencontrera le Roi des Souris, la Fée Dragée et... le prince Casse-Noisette.

Un livre à toucher et à manipuler pour découvrir ce célèbre conte de Noël d’Hoffmann pour la toute première fois.

