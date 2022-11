Pétoncles poêlés au beurre de citronnelle, purée de courge au miso et crème de tournesol à l’estragon

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Apprenti

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 35-40 minutes

INGRÉDIENTS

Pétoncles:

12 pétoncles géants U-10 frais ou dégelés

2 c. à soupe (30ml) d’huile de canola

3 c. à soupe (45ml) de beurre salé

1 branche de citronnelle

Crème de tournesol :

1 échalote française hachée finement

1⁄4 tasse (60ml) de vin blanc

1⁄2 tasse (125ml) de fumet de poisson

1 tasse (250ml) de crème 35% à cuisson

2 c. à soupe (30ml) de graines de tournesol écalées non salées

1 c. à soupe (15ml) d’estragon ciselé finement

1⁄2 citron, le zeste seulement

Purée de courge :

1 courge butternut

1 c. à soupe (15ml) d’huile d’olive

3-4 branches de thym frais

2 c. à soupe (30ml) de miso blond

2 c. à soupe (30ml) de beurre salé

PRÉPARATION

Étape 1 : Préchauffer le four à 375°F convection et placer la grille au centre. Tapisser ensuite une plaque avec du papier parchemin.

Étape 2 : Tailler la courge en deux sur le long et l’évider. Assaisonner la chair avec l’huile d’olive, le sel et le poivre. Disposer la courge sur la plaque côté chair vers le bas et emprisonner les branches de thym sous cette dernière. Enfourner pour 45 minutes. Une fois cuite, retirer la peau et le thym, puis, pulvériser la chair au robot culinaire en y ajoutant la pâte de miso et le beurre. Assaisonner de sel et poivre au goût et réserver au chaud.

Étape 3 : Pendant ce temps, dans une petite casserole antiadhésive, suer l’échalote dans le beurre à feu moyen pour 1 minute. Déglacer avec le vin blanc et laisser réduire de moitié. Mouiller ensuite avec le fumet de poisson et laisser réduire encore de moitié. Crémer et ajouter les graines de tournesol puis le zeste d’un demi-citron. À l’aide d’un pied mélangeur, pulvériser la sauce directement dans la casserole pour obtenir une texture lisse et soyeuse. Assaisonner avec l’estragon et réserver pour le service.

Étape 4 : Pour la cuisson des pétoncles, chauffer le poêlon antiadhésif à feu moyen-fort et y ajouter l’huile. Une fois bien chaude, saisir les pétoncles pour 1 minute. Ajouter ensuite le beurre et la branche de citronnelle pour parfumer le beurre et terminer la cuisson des pétoncles une trentaine de secondes. Retirer sur un papier absorbant et servir aussitôt.

Étape 5 : Pour le montage, au centre d’une assiette, disposer une portion de purée au miso, suivi des pétoncles, garnir avec la sauce puis décorer de quelques graines de tournesol et de vrille de pois. Bon appétit !