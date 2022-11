Entrevue

Eve Côté réalise son rêve

On connait l’humoriste Eve Côté pour ses succès avec le duo Les grandes crues. Voilà qu’elle se lance et nous propose un premier spectacle solo intitulé Côté Eve. Elle nous y invite à découvrir son univers bien à elle, avec bien sûr sa parlure gaspésienne et ses anecdotes savoureuses. On parle de cet emballant projet avec Eve

La suite de l'entrevue: