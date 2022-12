Voici 5 bonnes raisons de choisir les îles de Guadeloupe pour vos prochaines vacances au soleil

Vous ressentez une envie irrésistible de boucler vos valises et de vous envoler vers une destination soleil? Conjuguez détente, gastronomie, mer turquoise, paysages grandioses et influences culturelles variées en mettant le cap sur les îles de Guadeloupe!

Cet archipel des Caraïbes, classé réserve mondiale de biosphère de l’UNESCO, vous invite à vous détendre, tout en explorant ses cinq îles principales qui vous charmeront par leur biodiversité exceptionnelle.

5 raisons de visiter cet archipel lors de vos prochaines vacances:

1. Pour le caractère unique et complémentaire de ses îles

Courtoisie: Îles de la Guadeloupe

À votre arrivée à l’aéroport de Pointe-à-Pitre, les deux îles principales de l’archipel, soit Basse-Terre et Grande-Terre, vous enveloppent et annoncent déjà le début d’une belle aventure. Plus petites, mais tout aussi magnifiques, les îles La Désirade, Marie-Galante et Les Saintes sont facilement accessibles grâce à un service de navettes maritimes.

Peu importe où vous poserez vos valises, vous serez ébloui par la beauté unique de ces îles que vous pourrez explorer à votre rythme. Découvrez cet archipel qui comprend cinq îles différentes:

Basse-Terre: pour faire de magnifiques randonnées à la découverte de la forêt tropicale et du fameux volcan de la Soufrière.

Grande-Terre: pour pratiquer une variété de sports nautiques et faire trempette dans de magnifiques eaux turquoise.

La Désirade: pour profiter d’une oasis de paix et explorer les plus beaux trésors de ses deux zones de réserve naturelle.

Les Saintes: pour planifier une excursion en kayak dans la Baie de Marigot, l’une des plus belles au monde, et découvrir les charmes de ses neuf îlots.

Marie-Galante: pour vous détendre sur les plus belles plages des Caraïbes et visiter les distilleries traditionnelles qui produisent le fameux rhum agricole.

2. Pour les paysages verts

Crédits: @elisa.kerl sur Instagram / Îles de la Guadeloupe

Les îles de Guadeloupe peuvent se targuer de posséder un environnement riche et unique incluant un volcan mythique, la Soufrière, qui culmine à 1 467 mètres. Les adeptes de randonnée pourront s’en donner à cœur joie en parcourant les différents sentiers qui mènent tantôt à une chute, tantôt à un somptueux jardin botanique.

Elles abritent également six espaces de réserve naturelle où vous pourrez explorer plusieurs hectares de forêt tropicale et découvrir de nombreuses espèces endémiques, en plus des mangroves et des kilomètres de barrière de corail.

3. Pour les plages et les eaux turquoise

Courtoisie: Îles de la Guadeloupe

L'archipel baigne dans un plan d’eau remarquable qui se démarque par ses magnifiques nuances de bleu. Naviguez d’île en île à bord d’un voilier ou d’un catamaran, et expérimentez la plongée afin d’explorer les récifs coralliens et de nager avec les poissons multicolores. Offrez-vous également des émotions fortes lors d’une activité de surf, de kayak ou de planche à voile.

Vous préférez relaxer avec un cocktail à la main? Avec plus de 400 km de plages de sable blanc, noir ou doré, les occasions de vous abriter sous les cocotiers, pour lire ou vous faire bronzer, sont pratiquement illimitées!

4. Pour le patrimoine historique et culturel

Courtoisie: Îles de la Guadeloupe

Votre séjour sera immanquablement marqué par la rencontre des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes, des gens chaleureux et fiers de leurs origines et de leurs traditions. À travers la visite de sites historiques, vous pourrez découvrir l’héritage de l’histoire afro-caribéenne, les vestiges de l’époque précolombienne et les temples colorés de la communauté indienne.

Tout au long de l’année, l’archipel est également l’hôte de nombreux festivals qui mettent en vedette les talents musicaux et cinématographiques de sa population. C’est sans oublier son célèbre Carnaval, un événement unique au monde, qui contribue au rayonnement international des îles de Guadeloupe.

5. Pour les délicieuses saveurs

Courtoisie: Îles de la Guadeloupe

De jour comme de nuit, vous pourrez profiter d’une ambiance animée en explorant les marchés et les 300 restaurants de l’archipel. Du camion de rue au restaurant haut de gamme, vos papilles seront séduites par les saveurs de ces îles des Caraïbes.

Parmi les incontournables à déguster lors de votre séjour: les acras de morue, les glaces artisanales, le bokit (un petit sandwich frit typique), et le Bébélé, en plus de vous offrir une dégustation de rhum et de café.

Que vous rêviez d’un hôtel en bordure de plage, d’un écolodge en plein cœur de la forêt ou d’une villa au pied de la montagne, les îles de Guadeloupe vous réservent un séjour inoubliable qui cadrera parfaitement à vos envies.