Des produits naturels qui font du bien juste à temps pour les Fêtes

À l'approche du temps des Fêtes, profitez des bienfaits des produits de soins corporels à base d’huile de chanvTM pour vous offrir des moments de détente bien mérités.

Des savons aux shampoings en passant par les sérums et les exfoliants, l’entreprise québécoise CHANV offre une vaste gamme de produits 100% naturels destinés aux cheveux, au corps et au visage.

L’huile de chanvTM, utilisée dans la confection des produits CHANV, provient d’une agriculture nordique, locale et carboneutre. Les plants sont cultivés au Saguenay–Lac-Saint-Jean sans pesticides ni fertilisants chimiques et les graines sont transformées par des experts en Mauricie.

POUR LE VISAGE

L’huile de chanvTM est une alliée hors pair pour lutter contre les problèmes de peau sèche fréquents durant la saison hivernale. Rapidement absorbée par la peau, elle ne laisse aucune sensation désagréable de film gras sur la peau et agit en profondeur.

Pourquoi? Son ratio d’oméga-3 et 6 est quasi identique à celui du sébum. La peau l’absorbe donc tout naturellement. Riche en vitamines et en nutriments essentiels, elle neutralise les effets du dessèchement, hydrate en profondeur et régénère l’épiderme, en plus d’améliorer l’éclat du teint.

Une seule goutte de ce concentré anti-âge riche en nutriments essentiels redonnera de l’éclat à votre teint, en plus d’atténuer les taches pigmentaires et les rougeurs.

Ce soin riche en acides gras essentiels apaise la peau et l’hydrate en profondeur. Il allie les vertus de l’huile de chanvTM et de l'hélichryse italienne pour atténuer les démangeaisons causées par la sécheresse.

POUR LE CORPS

Polyvalente, l’huile de chanvTM se retrouve également dans les soins pour le corps. Laissez-vous tenter par une huile apaisante pour vous offrir un moment de détente ou tout simplement, une crème pour traiter ou hydrater votre peau.

Utilisée quotidiennement en prévention ou pour traiter les démangeaisons, cette crème à base d’huile de chanvTM et d’avoine colloïdale apaise les peaux enflammées et soulage les démangeaisons. Elle convient à toute la famille et même aux enfants de 6 mois et plus.

Mélange parfait d’huile de chanvTM et de beurre de karité, cette crème hydrate en profondeur les mains gercées et les protège contre les conditions météorologiques hivernales.

DES COFFRETS À OFFRIR EN CADEAU

CHANV propose plusieurs coffrets qui s’offrent parfaitement en cadeau. En plus, les emballages des produits CHANV sont recyclables!

Ce coffret est tout indiqué pour gâter les personnes qui vous sont chères. Cette expérience de détente à la maison contient un exfoliant pour le visage, une huile hydratante et apaisante pour le corps et un sérum fortifiant pour les cheveux.

Ce coffret fera le bonheur de tous ceux dans votre entourage qui aiment bouger. Il inclut un déodorant sans aluminium, une crème musculaire ainsi qu’un savon pour le corps et le visage.

Pour gâter vos proches durant le temps des Fêtes ou pour penser à vous, les produits CHANV font de merveilleux cadeaux sous le sapin ou dans le bas de Noël. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets! Les produits sont disponibles en ligne chez Rachelle Béry, Avril Supermarché Santé, Brunet, Uniprix et Familiprix.