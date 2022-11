Lutin de Noël : 25 idées de tours à créer à la maison

L'arrivée du mois de décembre est synonyme du retour du fameux lutin de Noël dans la plupart des maisons québécoises... Et pour les parents, c'est aussi le grand retour des soirées à réaliser des tours de lutin pour surprendre les enfants à leur réveil. Voici 25 idées pour vous accompagner tous les jours, jusqu'à Noël.

Les fameux lutins de Noël apportent beaucoup d’humour, de magie et de joie dans le temps des fêtes. Découvrez en plus sur les origines des lutins ICI .

Qui dit décembre dit... chasse aux lutins !

Cette tradition du temps des fêtes est née en 2006 dans le petit village de Lac-à-la-Croix au Lac-Saint-Jean. On la doit à M. Régis Tremblay qu’on appelle aussi, le grand-père des lutins.

Chaque année, un lutin du père Noël est affecté à une famille, et il est responsable d’observer les enfants pendant tout le mois de décembre pour s’assurer du bon comportement de ceux-ci.

Comment faire un piège à lutin de Noël

Le lutin, on ne le voit pas, il est invisible le jour, mais on peut arriver à le capturer grâce à un piège à lutin pendant la nuit... On fabrique un piège (sac, boîte retenue avec un bâton, etc.), et « l’appât » à lutin doit être des bonbons, des biscuits, ou n’importe quelle sucrerie !

On peut mettre le piège à l’extérieur ou dans la maison, et si on a de la chance, un matin, on trouvera un lutin dans notre piège ! Une fois attrapé, le lutin ne peut plus partir de notre maison, et il est visible dans la journée, mais « figé » comme un pantin ou une poupée.

La nuit, quand tout le monde dort, il reprend vie. Et pour se désennuyer, il fait tout plein de trucs dans la maison... parfois des mauvais coups, parfois des bons coups, retrouvant sa forme figée dès le matin ! Quand arrive le 24 décembre, il repart vers le pôle Nord faire son rapport au Père Noël... »

25 TOURS DE LUTIN FACILES À RÉALISER

Pour épater vos enfants vous devrez être créatif et vous surpasser jour après jour afin de créer de mauvais coups ou encore des blagues de lutin. Si vous avez l'impression d'avoir fait le tour (poumtish) des tours de lutin, détrompez-vous ! Il en existe des dizaines et des dizaines sur le Web.

On vous présente 25 idées de tours faciles à faire avec ce que vous avez sous la main à la maison. Laissez-vous inspirer par nos suggestions et rendez l'expérience des plus agréables pour toute la famille cette année.

1. Utilisez les accessoires de cuisine

Râpez une carotte, une pomme ou n'importe quel autre fruit ou légume qui dort dans le réfrigérateur. Vous pouvez même dessiner un visage terrifiée sur ledit légume ou fruit pour ajouter un effet réaliste au vilain tour !

2. La descente en rouleau de papier de toilette

Payez une descentre à vitesse grand V en glissant le lutin dans un rouleau de papier de toilette. Déroulez ce dernier dans les marches d'escalier ou simplement au sol pour créer la surprise aux enfants le matin venu.

3. Cachette dans un objet en verre

Trouvez un verre ou une coupe à vin dans lequel le lutin peut facilement entrer. Pliez-le en position assise et placez-le à l'intérieur du verre. Retournez le verre et placez-le de façon à ce que les enfants puissent le trouver !

Assurez-vous qu'ils ne puissent pas l'atteindre pour éviter qu'il ne se casse et crée potentiellement des blessures.

4. Luge sur la rampe d'escalier

Faites-lui faire de la luge avec une pantoufle sur la rampe d'escalier. Attachez la pantoufle à la rampe avec un lacet, du coton, une ficelle ou un cure-pipe. Si vous ne pouvez pas l'attacher, vous pouvez aussi utiliser du ruban adhésif.

Si vous n'avez pas de rampe, placez un livre en hauteur pour former une pente. Mettez ensuite le lutin dans la pantoufle. Si votre lutin ne veut pas s'asseoir, mettez-le dans la pantoufle la tête la première pour plus de sensations fortes !

5. Papier d'emballage pour le vêtir

Durant le mois de décembre, il y a toujours un rouleau de papier d'emballage qui traîne pas trop loin... Découpez-lui de petits morceaux afin de l'habiller aux motifs de Noël. Les enfants vont adorer l'originalité de ce tour joué par le lutin durant la nuit.

Déposez une paire de ciseaux pour laisser croire qu'il s'est lui-même taillé cet ensemble sur mesure.

6. Mangeur de chocolat

Place au lutin gourmand ! Disposez quelques petits chocolats autour de lui... Et pourquoi ne pas en faire fondre un peu sur son visage pour renforcer l'effet. Bonus : vous pourrez vous récompenser en mangeant un ou deux chocolats au passage pendant que vous préparez le tour aux petits.

7. Lutin prêt-à-manger

Enveloppé le lutin dans un tortilla et ajoutez de la laitue pour fournir l'apparence d'un vrai wrap. Vous pourriez aussi utiliser deux tranches de pain. Si vos enfants aiment ce mets, ils adoooooreront ce mauvais coup lorsqu'ils le découvriront !

8. Papier de toilette en flocons

Le lutin peut aussi sévir dans la salle de bain. Pliez simplement les feuilles de papier toilette individuellement et empilez-les les unes sur les autres.

Découpez des formes avec des ciseaux et dépliez-les pour créer de jolis flocons. Rendez-le aussi long et amusant que possible pour surprendre petits et grands !

9. Lutin astronaute

Enveloppez simplement le lutin dans du papier d'aluminium. Ajoutez-en aux bras, aux jambes, sur le chapeau et le corps, puis imprimez et découpez un logo de la NASA si vous le souhaitez !

Suspendez-le à un fil de pêche ou sur une corde de laine quelque part dans la maison où il créera la surprise.

10. Vol plané

On reste dans les airs, mais cette fois à bord d'un avion en carton. Pliez du carton en une forme simple d'avion, puis placez le lutin dans le pli central afin qu'il ait l'air de survoler la pièce.

Utilisez de la ficelle pour le suspendre ou le placer sur une étagère, voire dans le sapin de Noël.

11. Lutin vs. Elsa

Si vos enfants sont fans de la Reine des neiges, vous n'avez d'autres choix que de réaliser ce tour ! Placez le lutin dans un contenant d'eau allant au congélateur.

Sortez-le quelques minutes avant que les enfants ne descendent dans la cuisine. Assurez-vous de le déposer dans une assiette pouvant accueillir l'eau advenant qu'ils mettent plus de temps que prévu à le localiser !

12. En vacances dans son hamac

Accrochez le lutin coquin après une plante verte de la maison à l'aide d'un simple masque. Après tout, eux aussi méritent bien de petites vacances... Rires assurés lors de sa découverte !

13. Paparazzi

Si vous avez un appareil photo instantané à la maison, ce tour est amusera certainement les enfants. Prenez une photo d'eux, à leur insu, pendant qu'ils dorment et déposer le résultat dans les mains du lutin afin qu'ils sachent que c'est lui qui est derrière cette blague.

14. Joute de ti- tac-toe

Si votre lutin aime jouer, ce tour est tout indiqué pour la maisonnée ! Sortez des guimauves du garde-manger et créez un petit jeu de tic-tac-toe. Les enfants pourront même jouer avec au réveil et (tentativement) vous laisser dormir quelques minutes de plus.

15. Séance de yoga

Les Fêtes peuvent parfois être anxiogènes et les lutins n'y échappent pas ! Initiez-les au yoga en leur faisant prendre la pose sur un papier plié en deux, en guise de tapis. Imprimez une feuille avec différentes poses de yoga réalisées par des lutins.

Vous pourrez créer une séance de yoga familiale lorsque les enfants découvriront ce tour. Rien de mieux pour débuter la journée !

16. Escalade dans les stores

Réinventez la raison d'être de vos stores à la maison et transformez-les en mur d'escalade à l'aide de petits choux à cadeaux. Vous pourrez ainsi insérer les mains et les pieds du lutin à l'intérieur des choux pour qu'il résiste pendant toute la nuit.

17. L'heure du thé (ou du café)

En date du 17 décembre, il se peut que votre lutin ait besoin d'une petite pause... Offrez-lui l'heure du thé (ou un café s'il est du type fatigué) durant la nuit en utilisant un verre à café et déposez-y une poche de thé. Vous créerez l'illusion parfaite du lutin qui avait besoin d'un petit remontant.

18. Grimpeur de sapin

Récupérez un vieux rouleau de papier d'emballage pour fabriquer une petite échelle. Placez celle-ci au pied du sapin de Noël et faites grimper le lutin dans les barreaux. Vous donnerez ainsi l'impression qu'il s'apprête à gravir le sapinage pour s'y cacher des enfants !

19. Emballage des souliers

Utilisez du papier d'aluminium et emballez les souliers des enfants dans l'entrée. Voilà un tour simple et facile à réaliser pour les soirées où l'imagination n'y est pas !

20. Cordon bleu

On dirait que le lutin a pris le relais pour le souper ! Déposez de fines réglisses rouge ou faites cuire des pâtes ordinaires en y ajoutant du colorant alimentaire rouge.

Soyez vigilant si vous réalisez le tour sur la cuisinière... On ne veut surtout pas que les enfants allument un rond de poêle lors de la surprise le lendemain.

21. Habit de papier bulle

Équipez le lutin de la famille avec du papier bulle. Appliquez le matériel autour de son tronc et de sa tête. Les enfants pourront s'amuser à le faire rouler un peu partout dans la maison après sa découverte le lendemain matin !

22. À l'infirmerie

Au lendemain d'un tour plus rocambolesque, n'hésitez pas à sortir celui-ci. Utilisez les diachylons inutlisés au fond de la boîte dans la pharmacie et appliquez quelques pansements ici et là sur le lutin coquin comme s'il devait soigner des blessures de la veille.

Voilà une belle façon de rappeler aux enfants qu'il est un être vivant dont il faut prendre bien soin !

23. Refaire les portraits

Si vous possédez des portraits de famille qui sont exposés dans des cadres sous votre toit, ce tour est pour vous ! Découpez de drôles de formes de lèvres, de sourcils ou de moustaches, par exemple.

Collez avec ces formes avec du ruban adhésif sur les photos des membres de la famille en y déposant le lutin tout près.

24. L'heure de l'apéro

À l'approche de Noël, servez au lutin (et à vous-même si vous jugez que vous le méritez) un mocktail pour le récompenser de ses valeureux services durant le mois de décembre.

On recommande de lui servir un mocktail ou un smoothie advenant que les petits décident d'y goûter lorsqu'ils le surprendront en flagrant délit !

25. Joute de golf

Pour clore les tours cette année, envoyez le lutin vers les vacances grâce à une joute de golf avec des cannes en bonbon. Utilisez du papier de construction ou de la feutrine verte et un mini-marshmallow pour créer un parcours de golf !

Si vous voulez mettre le paquet, créez un 9 trous et répartissez-les un peu partout dans la maison.

Où acheter un lutin de Noël

Si vous souhaitez débuter cette tradition familiale de Noël cette année, c'est facile. Il vous suffit de commander votre petit lutin de Noël et son livre ICI .