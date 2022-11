De belles idées-cadeaux pour les parents (qui ont déjà tout)

En quête d'un peu d'aide pour savoir quoi offrir aux parents à Noël ? Ceux-ci sont présents pour nous à longueur d'année et on veut à tout prix les en remercier, mais comment... Voici nos 20 meilleures idées-cadeaux pour les parents.

Les parents sont souvent difficile à gâter aux fêtes parce qu'ils ont accumulé, au fil des ans, de nombreux biens. Peu importe leur âge, voici 20 inspirations de cadeaux qui feront assurément plaisir à vos parents le jour de Noël.

Les 20 meilleures idées-cadeaux pour les parents

Rien de tel que la sauce à spaghetti ou le rôti de palette de nos parents. Convainquez-les de ne jamais abandonner ces délicieuses recettes familiales en leur offrant une belle cocotte ronde pour les journées de popote du dimanche.

Courtoisie Canadian Tire

Prix (en rabais): 119,99 $ au lieu de 399,99 $

2. Couverture lestée « Luxury »

Conçue pour recréer la sensation d’une étreinte enveloppante et réconfortante, la couverture lestée Luxury permettra à vos parents de jouir d’un sommeil profond et reposant toute la nuit durant.

Courtoisie Linen Chest

Prix (en rabais): 87,96 $ - 127,96 $ au lieu de 169,95 $ - 239,95 $

3. Jeux de société

Parents fans de jeux de société ? Tabarouette t'es faite est un beau jeu de société québécois à offrir en cadeau. Dans ce jeu d’imitation, un des joueurs doit, sans se faire démasquer, deviner quelle action tous les autres joueurs cherchent à accomplir.

Vous pourrez jouer en famille pendant les vacances de Noël, mais aussi lors de toutes vos prochaines réunions familiales.

Courtoisie Renaud-Bray

Prix : 19,99 $

4. Cadre photo numérique

Pour des parents ou des grands-parents, rien n'est plus précieux que leurs enfants ou petits-enfants. Pourquoi ne pas leur offrir un cadre photo numérique qui fait rouler en boucle de récents portraits de leur petite famille. Impossible qu'ils ne soient pas contents de ce cadeau de Noël !

Courtoisie Amazon

Prix : 94,99 $

5. Journal de gratitude

Ce journal guidé comprend des invitations à réfléchir à propos de la journée et à se concentrer sur le positif. Si vous souhaitez remonter le moral d'un proche parent et l'initier à la gratitude et l’introspection, ce cahier est un beau cadeau à mettre sous le sapin.

Courtoisie Bureau en gros

Prix : 29,98 $

6. Stylo à bille Parker

Voilà le genre de cadeau qui fait plaisir aux amateurs de sudoku, de mots croisés et aux fans finis des listes. Un stylo à bille de grande qualité fera le bonheur de vos parents qui utilisent encore cet objet pratique au quotidien.

Courtoisie Bureau en gros

Prix : 46,99 $

7. Emporte-pièces personnalisés

Si vos parents possèdent un bon sens de l'humour, ils éclateront de rire en déballant des emporte-pièces à l'effigie de leur visage.

Courtoisie Etsy

Prix : 45 $ pour deux visages

8. Chaise pour deux

Que ce soit pour le camping, en pique-nique ou pour assister aux matchs de soccer des enfants, cette chaise double sera fort appréciée par vos parents. Pratique et confortable, ce fauteuil double pliable pourra les suivre dans leurs activités à l'année !

Courtoisie Amazon

Prix : 244,07 $

9. Le livre de mes souvenirs : que j'aimerais partager avec mes petits-enfants et toute ma famille

Les parents et les grands-parents sont le vrai pays d'où l'on vient. C'est pourquoi ce livre a été conçu pour leur permettre de transmettre leurs souvenirs le plus facilement possible.

Par le biais de questions, il invitera les parents de vos parents à y répondre de façon simple et guidée en convoquant le passé et en mobilisant leurs sens pour réveiller les histoires et anecdotes les plus enfouies ! Une belle idée de cadeau qui restera dans la famille pendant des générations.

Courtoisie QUB Livre

Prix : 27,95 $

10. Sac à dos de pique-nique

S'ils aiment faire de la randonnée en forêt ou des pique-niques dans les parcs, ils seront comblés en déballant ce sac à dos parfait pour leurs escapades. Ils boiront certainement une bonne bouteille de vin ou un chocolat chaud en ayant une douce pensée pour vous.

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 76,98 $

11. Tapis d'entrée personnalisé

Revampez l'entrée de la maison familiale grâce à un joli paillasson personnalisé avec le nom de famille des parents. Ils seront tellement fiers lorsqu'ils vont accueillir leurs invités sous leur toit.

Courtoisie Etsy

Prix variés selon les dimensions : à partir de 21,32 $

12. Livre de recettes familiales

Si la cuisine fait partie des traditions dans la famille, cette idée de cadeau fera tout un tabac ! Il vous faudra du temps, mais l'idée est de remplir ce livre de recettes avant de l'offrir.

Archivez des générations de secrets familiaux de cuisine et personnalisez-les avec des photos ou anecdotes vécus par vos proches.

Courtoisie Amazon

Prix : 35,23 $

13. Haut-parleur sans fil Marshall

Pour des parents mélomanes qui aiment faire jouer de la musique de jour comme de soir, cet haut-parleur bluetooth aux allures vintage est un must à considérer pour Noël.

Courtoisie Best Buy

Prix : 284,99 $

14. Calendrier 2023

Créez un calendrier personnalisé aux parents pour la prochaine année qui débute. Sortez les meilleures photos prises dans les 12 derniers mois pour leur rappeler de bons moments. On peut même y inscrire les dates d'anniversaire de toute la famille pour ne rien oublier !

Facebook PixM Photo Vidéo

Prix : à partir de 11,99 $

15. Distributeur de gâteries pour chiens

Si vos parents sont maîtres d'un chien et que c'est devenu leur principal centre d'intérêt depuis que vous avez quitté le nid familial, ce cadeau est fait sur mesure pour eux !

Ils pourront entendre et parler à leur chien, en plus de pouvoir lui donner des friandises à distance pendant leurs déplacements. Ils risquent d'halluciner sur ce récent gadget.

Courtoisie Amazon

Prix : 299,99 $

16. Liseuse Kindle

Le temps est parfois long pour les parents vivant seuls ou pour ceux qui sont à la retraite. Surprenez-les à Noël avec cette liseuse Kindle qui leur permettra de lire sur un appareil sans distraction, spécialement conçu pour la lecture.

Courtoisie Amazon

Prix : 129,99 $

17. Caméra de sécurité intérieure Google Nest Cam IQ

Cette caméra de sécurité pour l'intérieur deviendra l'assistant intelligent personnel permettant de rehausser la sécurité du domicile de vos parents. Quoi de mieux que d'offrir la paix d'esprit aux personnes qui nous sont aussi chères ?

Courtoisie Amazon

Prix : 366,66 $

18. Carte du monde à gratter

De nouvelles destinations sont déjà au calendrier de vos parents en 2023 ? S'ils sont des amoureux des voyages, cette carte du monde à gratter leur redonnera envie de découvrir de nouveaux pays.

Courtoisie Amazon

Prix : 30,99 $

19. Robot-aspirateur iRobot

S'ils ne se sont pas encore équipés d'un aspirateur robot, voilà votre chance de simplifier l'entretien de leur maison ! Ils sauveront un temps fou en ménage et qui sait... pourront possiblement passer plus de temps en famille avec vous.

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 249,99 $

20. Chaînes personnalisées

Tout parent pense à son ou ses enfants à de nombreuses reprises dans une journée! Ces jolis bijoux avec des pendentifs renfermant des premières lettres de prénoms ou même des initiales permettront aux parents de transporter leur progéniture avec eux partout où ils iront.

Courtoisie ETSY