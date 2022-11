SPCA de Montréal : l’attachante Sky cherche une famille

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à cet adorable animal !

L’attachante Sky cherche une famille

Sky, une charmante chienne de 8 ans, est à la recherche d’une famille aimante. Malgré son âge, elle est jeune de cœur et très joueuse. Cette boule d’énergie adore les jeux interactifs ainsi que jouer à la balle. D’ailleurs, l’équipe de la SPCA de Montréal aime beaucoup la voir s’amuser, car elle pousse la balle avec ses pattes comme une vraie joueuse de soccer! Quand Sky ne sera pas en mode jeu, elle se collera contre vous sur le divan et, en échange de câlins, elle se plaira à vous garder au chaud.

Cette sympathique chienne, très proche de ses humains, tombera en amour avec vous quand elle aura fait votre connaissance! Toutefois, elle n’a pas encore intégré toutes les règles de politesse et peut être craintive avec les étrangers. Pour ces raisons, une famille sans enfants ni autres animaux et ayant de l’expérience avec les chiens sera idéale pour cette dame. Mais ne vous y trompez pas, Sky est très intelligente et fera n’importe quoi pour obtenir une délicieuse gâterie.

Sky rêve d’une famille attentionnée qui lui offrira de la stabilité et beaucoup d’activités stimulantes. En retour, elle vous sera reconnaissante pour toujours.

Pour adopter Sky :

Si vous désirez rencontrer la belle Sky, veuillez remplir le formulaire d’adoption qui se trouve sur son profil.

Merci de choisir l’adoption!