Deux vins à découvrir pour accompagner vos viandes et vos grillades cette saison

Si vous êtes à la recherche de suggestions de vins à boire avec un bon repas entre amis ou près du feu, les vins Bù aromatiques sont tout indiqués avec leurs délicats parfums de fruits mûrs.

Ils sont polyvalents, uniques et disponibles dans toutes les épiceries. C’est une excellente façon de découvrir de nouveaux cépages, tout en vous offrant un moment de détente!

Vin Bù Vinho Tinto (Portugal) – Édition limitée

Élaboré à quasi-part égale de Touriga Nacional (35%), de Touriga Franca (35%) et de Tinta Roriz (30%), le Bù Vinho Tinto aura de quoi vous charmer. Il s’agit d’un vin doté d’une couleur rubis, de notes de fruits rouges et noirs croquants et d’une finale épicée typique des vins élaborés à partir de cépages autochtones portugais.

Le Bù Vinho Tinto de la pastille AROMATIQUE ET SOUPLE est moyennement corsé et possède des tanins soyeux. Sa finale longue et suave vous plongera dans le réconfort absolu!

Servez-le en accompagnement avec des saucisses de porc au fenouil, des aubergines grillées et des pommes de terre cuites en robe de chambre. Vous pourriez également griller un poulet au sumac et vous délecter de ce combo des plus harmonieux.

Faites des réserves, puisque ce vin portugais – provenant d’une petite parcelle hautement qualitative – est offert en édition limitée.

Vin Bù Cabernet Sauvignon (France)

Le cabernet sauvignon est le cépage le plus planté au monde. Pas surprenant, il est très apprécié pour sa structure et son côté corsé.

Ici, le Bù Cabernet Sauvignon est issu d’un terroir argilocalcaire de collines et dans une zone où le climat est chaud. Voilà les conditions idéales pour un mûrissement adéquat des raisins, tout en préservant leur fraîcheur souhaitée.

Ce vin français de la pastille AROMATIQUE ET CHARNU est pourtant doté de tanins fondus avec un léger goût boisé qui s'exprime en fin de bouche. Le vin possède des arômes de mûres, de cassis et une touche végétale associée au cépage.

Costaud et corsé, mais agréable en jeunesse, le Bù Cabernet Sauvignon vous charmera avec cette sensation de velours. Il suffit de carafer le vin pour en arrondir les tanins: le temps de partir un feu dans le foyer et de griller quelques côtelettes d’agneau, il sera encore meilleur en bouche!

Que vous soyez plus «aromatique et souple» ou «aromatique et charnu», ces deux vins Bù au léger goût boisé vous charmeront. Il ne vous manque que la couverture en laine pour compléter ce moment automnal parfait!