SNAPIE: Bruschetta revisitée

BRUSCHETTA REVISITÉE

Portions : 4 – Préparation : 20 minutes – Cuisson : 15 à 20 minutes

Ingrédients

4 tranches de pain Artesano de Villaggio

8 tomates cocktail

1/2 oignon, émincé

1 gousse d’ail, hachée

5 ml (1 c. à thé) thym sec

90 ml (6 c à table) huile d’olive

125 ml (1/2 tasse) ricotta

125 ml (1/2 tasse) feta

15 ml (1 c. à table) miel

125 ml (1/2 tasse) noix de Grenoble, hachées

45 ml (3 c. à table) vinaigre balsamique ou du balsamique réduit

Sel et poivre au goût

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 180 °C (350 °F).

Étape 2

Dans un bol, mélanger les tomates, l’oignon, le thym, l’ail, l’huile d’olive, un peu de sel et de poivre.

Étape 3

Sur une plaque allant au four et recouverte d’un tapis en silicone, déposer les tomates et laisser cuire au four, 15 à 20 minutes. Puis laisser tiédir

Étape 4

Entre temps, dans un bol, à l’aide d’une fourchette, mélanger et écraser la ricotta, la feta.

Étape 5

Incorporer le miel, les noix, un peu de sel et de poivre. Vérifier l’assaisonnement.

Étape 6

Dans le four sur gril (broil), sur une plaque allant au four, déposer les tranches de pain et laisser colorer légèrement. Puis, couper les tranches de pain, en triangle.

Étape 7

Sur chaque tranche de pain encore chaude, répartir le mélange préparé et sur le dessus les tomates et l’oignon et le vinaigre balsamique.

