TOP 20 des meilleures activités de Noël à faire en famille ou avec les enfants

Avec l'arrivée du mois de décombre, on sent tous très bien la fébrilité qui vient avec l'esprit du temps des fêtes. Si cette période peut parfois être anxiogène avec tout ce qu'il y a à faire, tentez plutôt de rendre la saison magique pour les enfants grâce à des activités aussi simples que ludiques.

• À lire aussi: Lutin de Noël : 25 idées de tours à créer à la maison

• À lire aussi: Nos 5 meilleures recettes de biscuits de Noël

Si vous n'avez pas vraiment de traditions de Noël, il est encore temps d'y remédier. Ces activités annuelles à faire avec les enfants ou même avec les amis à l'approche du temps des fêtes peuvent rapidement devenir des incontournables année après année.

Créez de véritables souvenirs aux enfants qui apprécieront bien plus ces moments partagés avec leurs parents que de simples jouets ou cadeaux dont ils ne se souviendront plus dans quelques mois.

Ces traditions de Noël visent d'abord et avant tout à passer du temps en famille et à tisser des liens uniques au sein de la fratrie.

Psssst ! Nul besoin d'investir une fortune pour réaliser ces précieuses activités. Un peu d'originalité suffit bien souvent pour faire véritablement plaisir aux enfants.

20 activités de Noël à faire en famille et dont vos enfants se souviendront

1. Décorer la maison pour Noël

Faire les décorations de Noël est toujours un moment excitant pour toute la famille ! Impliquez les enfants dans votre projet de décor afin de rendre le tout amusant plutôt que stressant. Laissez-les exprimer ce qu'ils aimeraient voir comme décoration extérieure devant la maison.

Puis, pensez au sapin de Noël qu'il est possible d'aller choisir en famille dans une plantation. Profitez de cette sortie en plein air pour prendre de jolies photos qui pourront servir à des cartes de voeux, entre autres. Demandez aux tout-petits et aux enfants de vous aider à mettre les ornements sur l'arbre.

• À lire aussi: La tradition du sapin de Noël, avec Vanessa Pilon

Ils peuvent aussi installer de petites décorations de Noël dans leur chambre (qui sont sans danger pour les enfants). Ce peut être des lumières de Noël ou de simples décorations du magasin à un dollar qu'il choisit chaque année.

• À lire aussi: Où acheter les plus belles décorations de Noël

• À lire aussi: 10 décorations de Noël vintage qui vont vous replonger dans de doux souvenirs

2. Créer des ornements faits main

Si vous jugez que le sapin de Noël manque d'amour, proposez aux enfants de fabriquer des ornements. Il existe une foule d'idées DIY sur Pinterest qui sont faciles à faire avec toute la petite famille.

Les ornements en pâte de sel sont un bricolage classique que vos enfants vont adorer réaliser. Pour des ornements parfaits : Mélangez 4 tasses de farine tout usage, 1 tasse de sel et 1 1/2 tasse d'eau chaude dans un bol.

Pétrissez jusqu'à ce que la pâte soit ferme et lisse. Abaissez la pâte et découpez les formes désirées (utilisez une paille pour percer un trou pour la suspension).

Faites cuire au four à 300 °F jusqu'à ce que la pâte soit sèche, soit environ 1 heure ; laissez refroidir complètement.

Kim Cornelison

Le fruit de leur travail peut même être daté. Les ornements seront encore plus amusants à regarder lorsque vous les sortirez d'année en année.

Si la production va bon train, réalisez des ornements additionnels que les enfants pourront offrir en guise de cadeaux à des membres de leur entourage.

3. Fabriquer et envoyer des cartes de voeux de Noël

Dès qu'arrive le mois de décembre, débutez la production de vos cartes de voeux de Noël faites à la main. Sortez papier de construction, crayons, ciseaux et colle pour vous amuser durant des heures avec les enfants.

Si vous voulez ajouter un peu de folie au projet bricolage, procurez-vous des brillants spéciaux aux couleurs de Noël ou des autocollants de saison, par exemple.

Rédigez en famille vos bons voeux à transmettre à vos proches parents et amis pour égayer leur temps des fêtes !

Carla Hoff

4. Écouter des films de Noël

Une autre belle activité de Noël à faire en famille est de faire un marathon de films de Noël. Faites la grasse matinée au lit avec les enfants pour écouteur le film qu'ils ont choisi pour se mettre dans l'ambiance des fêtes de fin d'année.

Profitez de ce moment de qualité en famille pour leur faire découvrir des classiques qui vous ont marqué dans votre enfance !

Préparez du chocolat chaud ou un smoothie coloré et de délicieuses friandises à déguster pendant le film.

• À lire aussi: Les 15 meilleurs films de Noël pour se mettre dans l'ambiance des Fêtes

5. Faire du bénévolat et donner à son prochain

Noël c’est le moment de se réjouir en famille et entres amis, mais aussi celui de partager avec les moins fortunés. Transmettez cette pensée aux enfants.

On ne peut rester insensible en pensant à toutes celles et à tous ceux, particulièrement les enfants, qui à Noël se retrouvent dans la pauvreté. Faites réaliser aux enfants la chance qu'ils ont d'avoir des cadeaux sous le sapin et de manger à leur faim toute l'année.

• À lire aussi: Pour Noël, donnez vos données pour soutenir les familles d’ici!

Invitez la famille à faire un petit effort pour rendre leur temps des Fêtes plus agréable. Vous pouvez aller faire des dons de denrées non périssables dans votre région.

• À lire aussi: Guignolée : 10 produits généreux et originaux!

Il est aussi bien de demander à vos enfants de choisir des jouets avec lesquels ils ne jouent plus et qu'ils veulent bien donner à la joujouthèque locale ou à un organisme qui veillent à les redistribuer aux familles dans le besoin, par exemple. Voilà une belle prise de conscience qui fera du bien à toute la famille !

Unsplash Sandy Millar

6. Faire sa liste au Père Noël

L'une des activités de Noël les plus aimées des enfants est sans contredit la fameuse liste au Père Noël !

Accumulez les circulaires et guides cadeaux qui entrent par la poste quelques semaines avant Noël. Demandez aux enfants de découper les jouets dont ils rêvent tant et de les coller sur une feuille imprimable comme celle ci-dessous.

Courtoisie Minireyve

Il s'agit d'une belle alternative pour les petits qui ne savent pas encore écrire. Afin de gérer leurs attentes, expliquez que Père Noël n’apporterait pas tout sur la liste... Ça évitera les pleurs le matin de Noël !

Courtoisie Minireyve

S'ils sont en âge d'écrire, les enfants peuvent aussi s'adresser eux-mêmes au Père Noël en envoyant leurs lettres au plus tard le 9 décembre 2022 pour s'assurer d'une réponse avant les Fêtes (oui, oui, le VRAI Père Noël y répondra). Psssst, n'oubliez pas d’inclure une adresse de retour dans votre lettre ! Retrouvez tous les détails sur le site Web de Postes Canada .

7. Fabriquer une maison en pain d'épice

Si cette activité de Noël en famille ne fait pas déjà partie de vos traditions, c'est le temps d'y remédier ! C'est tellement amusant et surtout très facile. En général, on achète un ensemble en magasin ou en ligne . Les enfants, aidés par les adultes, l'assemblent puis le décorent.

Courtoisie Amazon

Prix : 54,61 $ / Disponible chez Amazon

Parents perfectionnistes : préparez-vous mentalement à ce que le résultat final ne ressemble en rien à ce qu'on vous promet sur l'emballage...

Courtoisie Twin Mom Refreshed

Des biscuits Graham avec du glaçage peuvent également servir à fabriquer une maison en pain d'épices. Laissez-les utiliser leur imagination et décorer comme ils le souhaitent !

8. Réaliser ou acheter un calendrier de l'Avent

Le décompte du 1er au 25 décembre est fort probablement l'activité de Noël que tout enfant préfère (et de loin!). Rappelez-vous les petites cases que vous ouvriez avec tant de patience dans votre enfance. Transmettez cette agréable tradition à vos jeunes cette année.

Vous pouvez très certainement en acheter dans la plupart des magasins ou même en ligne ou encore en fabriquer un avec les enfants . Les tout-petits ne comprendront peut-être pas tout le concept, mais c'est un excellent moyen de s'entraîner à compter avec eux !

Utilisez de petits sacs en papier brun et glissez-y de petites surprises et/ou friandises que vous trouverez dans les magasins à 1 $. Ajoutez des numéros pour chacune des dates vous menant jusqu'au jour de Noël.

Monika Hibbs

• À lire aussi: Avec Florence-Léa Siry, on commence à parler du temps des fêtes avec des solutions zéro déchets pour nos Calendriers de l’Avent

9. Regardez les lumières de Noël dans les rues

Rien n'est plus magique que de partir faire une balade en voiture pour admirer les lumières de Noël dans le quartier. Localisez les secteurs de votre ville où les propriétaires décorent massivement et faites un tour d'auto avec les enfants pour leur faire apprécier ces jolies décorations extérieures. Pour ajouter à l'activité, faites jouer de la musique de Noël pendant que vous conduisez.

Si vous habitez en ville, promenez-vous à pied dès la tombée du jour et profitez-en pour prendre une bonne bouffée d'air frais ! Ça ne coûte presque rien et les enfants vous en parleront encore et encore.

10. Lire des livres de Noël

Rien de mieux pour se mettre complètement dans l'esprit des fêtes que de lire des histoires ayant pour thème l'hiver ou Noël. Troquez les lectures préférées des enfants pour la routine du dodo par de nouveaux livres de saison.

Il y a fort à parier que vous connaîtrez ces histoires par coeur après quelques semaines. Rangez-les une fois Noël passé, puis sortez-les à nouveau l'année suivante pour créer de précieux souvenirs aux enfants.

• À lire aussi: Livres de Noël : TOP 10 des meilleurs titres jeunesse

11. Cuisiner des biscuits de Noël

Que ce soit des biscuits au pain d'épice , des biscuits au beurre ou aux amandes, toutes les recettes sont bonnes pour s'amuser en famille avant Noël ! Choisissez des recettes simples à faire qui nécessitent peu d'ingrédients. Demandez leur aide pour casser les oeufs, brasser et étendre sur la plaque.

Une fois qu'ils seront cuits, laissez les enfants les décorer, les glacer et les saupoudrer de décorations festives. Si vous possédez, dans la famille, des recettes transmises par vos parents et grands-parents, transmettez-les déjà aux petits.

Vous en avez trop fait ? Pas de de problème ! Offrez-en aux éducatrices, professeurs et au voisinage qui se feront un plaisir de jouer aux testeurs de goût.

• À lire aussi: Nos 5 meilleures recettes de biscuits de Noël

12. Visiter un marché de Noël

Surprenez les enfants en planifiant une visite dans un marché de Noël local. Plusieurs activités destinées aux enfants sont souvent offertes sur place.

Rencontre du Père Noël, spectacle de marionnettes, dégustation de produits locaux sont autant de divertissement que vous pourrez faire découvrir aux jeunes et moins jeunes !

Facebook Marché de Noël Allemand de Québec

• À lire aussi: Les marchés de Noël où amener les enfants en décembre

• À lire aussi: 5 marchés de Noël à visiter au Québec

13. Capturer un lutin de Noël

La tradition du lutin de Noël est déjà bien établie dans la plupart des familles québécoises. Si ce n'est pas encore le cas chez vous, il est encore temps de vous y initier !

• À lire aussi: C’est le temps de parler des lutins de Noël

Capturez un lutin coquin et ce dernier agrémentera tous les matins de votre mois de décembre. Cette activité pour enfant est un incontournable si vous voulez vraiment leur faire plaisir.

Certains enfants de la famille sont rendus plus grands ? Sollicitez leur aide pour créer des mauvais coups et des blagues de lutins pour leurs cadets.

Courtoisie The Girl Creative

• À lire aussi: Lutin de Noël : 25 idées de tours à créer à la maison

14. Effectuer une séance photo

Créez des souvenirs impérissables en organisant une séance photo en extérieur avec toute la petite famille !

Les photographes organisent fréquemment des mini séances où vous pourrez obtenir quelques clichés de la famille. Vous pouvez collectionner ces photos dans un album dédié aux portraits des fêtes. Offrez-en une copie aux grands-parents pour leur plus grand bonheur.

Geneviève Albert Photographe

Vous pourriez aussi utiliser ces photos et en faire des cartes de voeux à envoyer par la poste. Impossible que ce soit plus personnalisé !

15. Parader en pyjamas de Noël

Si vous vous procurez déjà un pyjama de Noël coordonné tous les ans, profitez de l'occasion pour organiser une parade de mode familiale... en pyjama !

Demandez à tous les membres de la famille d'enfiler son pyjama identique et défilez, tour à tour, dans le salon. Vous pouvez ajouter des juges, voire un système de votation à l'activité pour rendre le tout encore plus amusant pour les enfants.

Courtoisie Pajamagram

• À lire aussi: MODE: 5 tendances pour les Fêtes

16. Aller voir le Père Noël

Cette grande rencontre est bien souvent très marquante pour les enfants ! Cette activité de Noël doit absolument s'inscrire quelque part au calendrier en décembre.

Bien que fort occupé, le Père Noël trouve toujours le temps de se déplacer près de chez vous. Ce peut être au centre commercial du coin, dans un défilé ou encore dans des événements publics de saison. C'est gratuit et ça leur fait tellement plaisir...

S'ils sont encore à l'âge d'avoir peur de lui, prenez le moment en photo. Les enfants en riront dans quelques années en feuilletant leur album photo d'enfance.

• À lire aussi: Maman, est-ce que le père Noël existe vraiment?

17. Bâtir une liste de lecture de Noël

Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, la musique de Noël fait partie des traditions depuis toujours. Réunissez-vous en famille pour connaître leurs chansons de Noël préférée.

Bâtissez votre propre liste de lecture via une application comme Spotify. Vous pourrez faire jouer cette compilation durant vos réceptions de Noël ou même lorsque vous sentez qu'une séance de défoulement ferait du bien à tout le monde*. Plaisir garanti !

Unsplash Laura Fuhrman

*Si vous entendez la chanson d'Alvin et les Chipmunks pour la 150e fois, sachez que nous ne sommes pas responsables.

18. Préparer un spectacle de Noël

Si vous voulez occuper les enfants durant quelques heures, mandatez-les pour créer un spectacle de Noël qu'ils pourront présenter à la famille aux fêtes.

Chant, danse, spectacle ou pièce de théâtre sont autant de possibilités. L'idée est qu'ils fassent aller leur imagination et qu'ils répètent le tout durant quelques jours pour être fin prêt le jour J.

Unsplash Kelli McClintock

19. Cuisiner des biscuits au Père Noël

À force de trimballer son gros sac de cadeaux d’un océan à l’autre, pas étonnant que le Père Noël carbure au lait et aux biscuits.

Préparez des biscuits à partir de rien ou achetez-en du commerce pour donner de l'énergie au Père Noël durant sa plus longue nuit de travail. Apprenez aux enfants la tradition de la collation pour le Père Noël et gageons qu'ils seront les premiers à s'en rappeler l'année suivante !

Vous pourriez aussi déposer des carottes dans l'entrée pour les rennes du Père Noël la veille de Noël. Ils accoureront au petit matin pour voir ce qu'il en reste.

20. Organiser un échange de cadeaux

À Noël, on veut qu'enfants et adultes s'amusent et profitent de cette belle journée familiale. Le simple fait d'organiser un petit échange de cadeaux entre les enfants peut contribuer à rendre le Noël des plus agréables.

Ils devront tâcher de garder le secret de la personne pigée. Les enfants devront aussi trouver le fameux cadeau à offrir, en plus de respecter le budget. Voilà de beaux défis qui les divertiront assurément à l'approche de Noël.

Rendez le tout ludique à souhait grâce à des jeux de pige ou de vol de cadeaux, si et seulement si les enfants sont en âge de comprendre le concept !

• À lire aussi: Guide cadeaux : des idées pour les enfants

• À lire aussi: 10 jeux à faire en famille ou entre amis à Noël pour faire lever le party

Des activités à faire en famille après le jour de Noël

En extra, voici quelques idées d'activités amusantes à faire une fois les festivités de Noël derrière nous. Après tout, les vacances sont aussi faites pour s'amuser, non ?

Jouer dehors : Sortez à l'extérieur et allez glisser ou patiner avec les enfants. Profitez des vacances de Noël et du fait qu'il n'y a pas (ou moins) de routine pour leur faire apprécier les joies de l'hiver. Réservez une balade en traîneau à chiens ou allez faire du toboggan pour vivre de nouvelles sensations !

Unsplash Julia Sakalouskaya

• À lire aussi: Traîneau à chiens : les meilleurs endroits où en faire au Québec

Aller au cinéma : Laissez les enfants choisir le film qu'ils désirent voir sur grand écran et prévoyez cette sortie lors d'une froide journée d'hiver ou carrément une journée de pluie.

: Laissez les enfants choisir le film qu'ils désirent voir sur grand écran et prévoyez cette sortie lors d'une froide journée d'hiver ou carrément une journée de pluie. Jouer à des jeux de société : Découvrez de nouveaux jeux reçus à Noël ou redécouvrez certains jeux de société laissés aux oubliettes. Prenez le temps de vous asseoir et de vous amuser avec les enfants durant les vacances de Noël. Ils vous en seront tellement reconnaissants.

: Découvrez de nouveaux jeux reçus à Noël ou redécouvrez certains jeux de société laissés aux oubliettes. Prenez le temps de vous asseoir et de vous amuser avec les enfants durant les vacances de Noël. Ils vous en seront tellement reconnaissants. Cuisiner : Prenez le temps de cuisiner des mets que vous n'avez pas l'habitude de déguster à la maison. Mettez au banc d'essai des recettes farfelues qui n'ont pas toujours leur place dans le train-train quotidien.

Visiter des proches qu'on voit moins souvent : Les vacances permettent parfois de voisiner des personnes qu'on a moins le temps de voir à l'habitude. Questionnez les enfants afin de savoir avec qui ils aimeraient jouer/de qui ils s'ennuient. Faites arriver ces rencontres pour les rendre heureux !

: Les vacances permettent parfois de voisiner des personnes qu'on a moins le temps de voir à l'habitude. Questionnez les enfants afin de savoir avec qui ils aimeraient jouer/de qui ils s'ennuient. Faites arriver ces rencontres pour les rendre heureux ! Rédiger une bucket list de famille : Si vos enfants sont rendus adolescents, cette activité leur plaira certainement ! Nommez en famille des choses que vous aimeriez réaliser dans la prochaine année. Ce peut être des voyages, des réalisations toutes simples, un nouveau sport à essayer pour une première fois, etc.

Inspirez-vous de ces idées pour créer vos propres traditions de Noël en famille. Après tout, cette fête de fin d'année est une période d'excitation, de joie et de temps de qualité passé en famille !

Chaque famille est différente et fait les choses à sa manière. N'hésitez pas à adapter l'une de ces activitions pour qu'elle vous convienne à vous et à votre famille. Faites de cette édition de Noël une année mémorable pour les enfants.