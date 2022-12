Guide cadeaux des fêtes pour des jeux et jouets d'enfant et d'adolescent [2022]

La course aux cadeaux est officiellement lancée en prévision de Noël. Rassurez-vous, il est possible de trouver pratiquement tout ce que vous cherchez et même de commander le tout en ligne via Amazon sans devoir vous infliger la cohue dans les centres commerciaux. Zoom sur notre guide cadeaux des fêtes pour les jeux et jouets pour les enfants.

De la naissance à 24 mois

Les jeunes enfants s'amuseront durant des heures avec ces petits animaux de la ferme en bois. Ce jeu favorise la motricité fine, l'association et le jeu créatif.

Prix : 36,79 $

Cette belle table de jeu en bois sur le thème de la jungle stimulera les petits. Apprendre en s'amusant devient possible avec ce jouet qui dispose de 8 activités pratiques dans le développement de l'enfant.

Prix : 75,99 $

Conçus avec amour au Canada, les animaux lestés Manimo offrent une stimulation sensorielle proprioceptive pour les jeunes, avec un effet apaisant sur l'esprit et le corps. Ces compagnons lestés sont bénéfiques dans toutes les situations pour apaiser l'excès d'énergie, pour aider à mieux se concentrer et positionner le corps dans un espace.

Prix : 54,95 $

Entre 2 et 4 ans

Avec cette poupée, les enfants peuvent organiser une soirée pyjama. Celle peut être nourrit et être changée de couche. Si vos enfants aiment s'occuper des plus petits, ce cadeau de Noël leur fera grand plaisir !

Prix (en rabais): 46,50 $

Des heures et des heures de plaisir attendent les enfants qui aiment faire de la pâte à modeler. Cet ensemble comprend 45 outils permettant aux petits de faire des créations de toutes sortes !

Prix (en rabais) : 24,81 $

Les jeunes amateurs de train peuvent développer leur monde de chemin de fer en bois avec ce jouet parfait comme cadeau de Noël.

Avec ses 22 pièces, ce jeu amusera certainement les petits conducteurs qui feront rouler leurs trains le long du chemin de fer !

Prix (en rabais) : 40,14 $

Entre 5 et 7 ans

À Noël, stimulez l'imagination de votre enfant en lui offrant cet appareil photo automatique de VTech.

En utilisant l'écran vert et les arrière-plans animés, votre enfant peut réaliser de superbes séquences, comme être pourchassé par un T-Rex, flotter dans l'espace et bien plus encore!

Il offre également divers outils de montage à l'écran pour créer des photos avec des trucages et des séquences accélérées.

Prix : 74,98 $

Cette idée de cadeau de Noël plaira aux jeunes aventuriers qui ont soif de découvertes et qui aiment découvrir le monde.

Jouet éducatif primé, Orboot est un globe sans frontières qui se connecte à une application. Ce jeu permet aux enfants d'explorer le monde entier via 400 faits saillants et plus de 1 000 faits intéressants (cultures, cuisines, monuments, inventions, animaux et cartes).

Prix (en rabais) : 49,99 $

Plus qu’une simple montre, cette montre intelligente permet à votre petit photographe en herbe de prendre des photos, des vidéos, de jouer à des jeux éducatifs et de dire l’heure, question d’apprendre et de s’amuser tout en se baladant !

Elle possède deux appareils photo, dont l'un deux est en façade, qui permettent à votre enfant de prendre des égoportraits.

Prix (en rabais) : 79,99 $

Entre 8 et 13 ans

Si vous voulez gagner le titre du parent le plus cool de l'année, déposez un hoverboard sous le sapin à votre enfant âgé entre 8 et 13 ans. Facile à utiliser, ce hoverboard flash est spécialement conçu pour les enfants débutants qui pèsent de 20 à 40 kg.

Prix (en rabais) : 189,99 $

Cet appareil photo intègre une nouvelle fonction d’exposition automatique, assurant une saisie photographique instantanée plus facile que jamais pour les enfants ! Laissez vos enfants exprimer leur côté artistique grâce à ce magnifique cadeau.

Prix : 99,99 $

Les enfants adorent bricoler et entreprendre des projets DIY. Faites-leur plaisir à Noël et commandez cet ensemble de fabrication de savons avec des ingrédients biologiques ! L'heure du bain ou de la douche sera soudainement transformée à jamais.

Prix : 24,95 $

14 ans et plus

Si (et seulement si) vos adolescents ont été sages cette année, une Xbox Series S pourrait être un hallucinant cadeau de Noël. Rapide et performante, cette console leur permet de jouer à leurs jeux à leur façon... Et qui sait, peut-être pourrez vous en profiter vous aussi ?

Prix : 377,15 $

Pour vos jeunes sportifs, pensez leur offrir un jeu de spikeball. Destiné aux joueurs de tout niveau, ce jeu réunira toute la famille lors des vacances ou en camping. Ils apprécieront, c'est certain !

Prix : 44,99 $

Si vos ados de 14 ans et plus aiment gamer, ils voudront à tout prix ce clavier de jeu pour s'amuser avec leurs amis. Profitez du solde actuel pour gâter votre adolescent à Noël !

