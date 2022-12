Le 9h15

La chimie du sang

De tous les liquides sur notre planète, le sang est probablement le plus précieux, mais aussi le plus méconnu. Qu’est-ce qui lui donne sa couleur rouge? Pourquoi il existe différents groupes sanguins et qu’est-ce qui les différencie? Et est-il vrai que le sang attire les requins et autres prédateurs? Dans notre 9h15 avec le chimiste Normand Voyer, on répond à toutes ces questions.