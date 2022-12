Préparez-vous pour le temps des Fêtes grâce à ce guide pratique

Ça y est: le temps des Fêtes s’est déjà bien immiscé dans notre quotidien! Bientôt, familles et amis seront réunis près du sapin pour célébrer les plus douces soirées de l’année autour de bon repas.

Pour profiter à fond de ces moments précieux sans stress, mieux vaut vous préparer adéquatement. Laissez-vous inspirer par le Guide des Fêtes 2022 d’IGA Réveillons enfin les Fêtes!, une ressource pratique qui pourra vous accompagner dans l’organisation de vos réceptions.

Un outil indispensable

Getty Images

IGA est la destination des Fêtes par excellence: on peut s’y procurer tout ce qu’il faut pour festoyer, de l’apéro au dessert. Que vous désiriez tout cuisiner vous-même, ou que vous soyez plutôt du genre «clé en main» avec des produits prêts à cuire, à assembler ou à servir, le Guide des Fêtes 2022 rassemble l’essentiel des produits à avoir sous la main pour une réception des Fêtes réussie.

Parsemé de conseils pour recevoir, d’idées de cadeaux gourmands, d’inspirations déco, de recettes et de plus de 100 produits de tout acabit à mettre dans votre panier pour Noël, cet outil complet vous permettra de planifier vos festivités en un clin d’œil. Il ne vous restera plus qu’à profiter des cadeaux étincelants et du rire des enfants!

Quelques trucs pour recevoir sans souci

Pour épater vos invités sans vous surcharger au cours des semaines à venir, voici quelques conseils à suivre pour diminuer le stress le Jour J.

Choisissez votre ambiance musicale à l’avance

Getty Images

Prenez du temps pour choisir votre poste de radio favori ou une liste de lecture de Noël passe-partout avant l’arrivée des invités. Votre famille est du genre à danser? Élaborez une liste des classiques familiaux ou des succès de l’année pour la fin de soirée!

Pensez aux allergies et aux restrictions

Getty Images/iStockphoto

En élaborant votre menu, pensez aux membres de votre famille qui suivent des diètes végétariennes ou sans gluten, par exemple. Prévoyez au moins deux ou trois plats ou bouchées que ces personnes pourront déguster.

Achetez tout prêt

Getty Images

Choisissez un ou plusieurs services où vous opterez pour du «prêt à servir» plutôt que de tout cuisiner vous-même. Pour l’apéro, par exemple, mettez la main sur des noix gourmandes, des olives savoureuses et des bouchées surgelées à envoyer au four.

Prenez un moment pour vous

Getty Images

Essayez de finaliser la préparation des plats et de la tablée environ 30 minutes avant l’arrivée des premiers convives. Ainsi, vous pourrez relaxer, un verre à la main, et accueillir vos proches dans le calme plutôt que dans la précipitation!

Disponible en ligne seulement sur le site d’IGA.net et sur les applications Flipp et Reebee avec la circulaire, le Réveillons enfin les Fêtes! - Guide des Fêtes 2022 d’IGA sera offert du 1er décembre 2022 au 4 janvier 2023. Rendez-vous dans le IGA le près de chez vous pour découvrir encore plus d’offres de produits parfaits pour les Fêtes!