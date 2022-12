Trois bouteilles déclinées en trois couleurs à moins de 20$ chacune!

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : Trois bouteilles qui nous font sortir des sentiers battus

1. Un blanc de Dunham alliant mordant, nervosité et tension.

Seyval Blanc - Vidal 2021

Union Libre

Cantons de l’Est - Québec - Canada

Code : 13797979

Prix : 17,95 $

Disponibilités : 145 bouteilles en ligne et 65 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 6 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une salade d’endives et de juliennes de pommes ou un cocktail de crevettes nordiques.

Nous avons vite craqué pour ce blanc estrien. On aime ses parfums de zeste de citron, son gustatif tonifiant et énergique ainsi que sa rassasiante et désaltérante fraîcheur en fin de bouche. Si vous ne buvez que des chardonnays pâteux et abondement boisés, passez votre tour car nous ne sommes vraiment pas là ! Buvez la bouteille au courant des 2-3 prochaines années.

2. Un vin de macération du Sud de la France qui est tout à fait recommandable pour seulement une quinzaine de dollars.

Vin Orange 2021

Solaris - Vignobles Bonfils

France

Code : 14703903

Prix : 15,60 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 90 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.8 gramme

Servir à 12-13 degrés Celsius

À déguster avec : un pad thaï de crevettes ou une assiette de fromages de chez nous avec des abricots séchés et des noix.

Bien rares sont les vins de macération à moins de 20$ qui nous offre plaisir et satisfaction. Celui-ci est tout à fait recommandable et fort agréable pour une aussi modeste facture. Ne le servez pas trop froid et il vous le rendra bien. Un flacon à consommer au courant des 12 à 18 mois à venir.

3. Un tout à fait recommandable nebbiolo italien à petit prix.

Nebbiolo 2020

Tenuta Arbeta - Alma Wines

Langhe - Piémont - Italie

Code : 13774689

Prix : 19,45 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.4 gramme

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : une grosse lasagne gratinée ou une assiette de veau parmigiana.

Ne faites pas l’erreur de comparer ce rouge piémontais à un grand Barolo et laissez-vous plutôt charmer par ses invitants parfums, mais également sa bouche aussi juteuse que fruité. Pas trop tannique et pas trop concentré. À 3 semaines de la période des Fêtes, faites des réserves car le produit est vraiment impeccable pour seulement 20 dollars! Vous pourrez l’oublier 2-3 ans en cave sans aucun souci.