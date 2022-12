Entrevue

Les deux grands gagnants de chanteurs masqués sont sur le plateau

Hier, c’était la grande finale de l’émission le Chanteur Masqué et si on connaissait ses qualités d’orateur, hier on a reconnu ses qualités d’auditeur, puisqu’il a remporté le trophée de l’Oreille d’or. Quant à elle, c’est une chanteuse qui a réussis à faire chanter tout le monde en remportant le Masque d’or. Ils sont dans nos studios ce matin Véronique Claveau et Sam Breton.

La suite de l'entrevue: