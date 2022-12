Vacances : Alexandre Dubé revient d'un doux voyage sous le soleil

Alexandre Dubé s'est envolé vers le Sud et a profité de quelques jours de repos bien mérités dans la dernière semaine. On vous en dit plus sur ce séjour idyllique en bord de mer !

• À lire aussi: Alexandre Dubé profite de courtes vacances au soleil

• À lire aussi: Le journal intime d'Alexandre Dubé au 24h Tremblant

Notre lecteur de nouvelles, Alexandre Dubé, s'est offert une agréable semaine de vacances sous le chaud soleil du Mexique d'où il revient tout juste.

Celui qui vous livre l'information tous les vendredis, samedis et dimanches matins a pu se faire bronzer et se la couler douce à Riviera Maya . Située juste au sud de Cancún et le long de la péninsule du Yucatan, la Riviera Maya est célèbre pour ses plages étincelantes, ses magnifiques hôtels et ses ruines mayas anciennes.

Courtoisie Alexandre Dubé

Voyez la magnifique plage d'eaux turquoises où Alexandre a pu se prélasser pour faire le plein d'énergie en vue du dernier droit avant la fin de 2022.

Courtoisie Alexandre Dubé

Alexandre a donc troqué les skis alpins (non pas sans un pincement au coeur, on le connaît!) pour le maillot de bain l'instant de quelques jours. Il a fait le plein de vitamine D et de chaleur aux côtés de sa magnifique Charel.

Courtoisie Alexandre Dubé

Les deux tourtereaux qui ont choisi de s'évader sous le chaud soleil en ce début du mois de décembre semblent filer le parfait bonheur sur cette photo prise dans les derniers jours.

Courtoisie Alexandre Dubé

Des vacances n'en sont pas vraiment sans un bon apéro de fin de journée ! Alexandre semble l'avoir bien compris. On espère qu'il a bien profité de cette pause pour nous revenir reposé et énergisé.

Courtoisie Alexandre Dubé

Si Alexandre vous a donné envie de vous envoler sous les tropiques, découvrez le tout-inclus du Barceló Maya Grand Resort , là où notre passionné collègue a séjourné.

Situé face à la mer sur l’une des plus magnifiques plages des Caraïbes et entouré de nature et d’eau salée, l’hôtel Barceló Maya Riviera pour adultes seulement offre une expérience de luxe exclusive dans le complexe spectaculaire du Barceló Maya Grand Resort.

Retrouvez Alexandre Dubé dès 6h les vendredis, samedis et dimanches matin à la barre des bulletins de nouvelles de Salut Bonjour.