Saskia Thuot nous explique comment développer et nourrir un bon lien de confiance avec nos enfants

MAISON ET FAMILLE - La confiance est un sujet large et surtout, un sujet important. Dès la naissance de nos enfants, ce sentiment se créer entre les parents et le bébé. C’est d’ailleurs sous cet l'angle de la maman que Saskia aborde le sujet aujourd'hui, qui est bien large et très intéressant. Au fils du temps, la confiance évolue. Comment, pourquoi et que faire pour maintenant un bon lien avec nos jeunes et favoriser ce sentiment important durant leur développement.