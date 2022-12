Idées-cadeaux de Noël : nos coups coeur dénichés sur Etsy

Pour vos cadeaux de Noël, pourquoi ne pas encourager les petits créateurs indépendants, pour des cadeaux originaux et abordables ? Grâce à Etsy, c’est possible. Voici nos coups de coeur pour gâter vos proches en toute simplicité !

Avec la fête de Noël qui approche à grands pas, la course aux cadeaux s’intensifie et l’inspiration peut parfois manquer, surtout si votre budget est un peu serré.

Heureusement, notre équipe vous a déniché de belles idées sur Etsy pour offrir des cadeaux personnalisés tout en soutenant les créateurs locaux, et ce, sans vous ruiner !

À Noël, gâtez un proche qui affectionne particulièrement l'astrologie avec cette jolie chandelle.

Courtoisie Etsy

Prix : 22 $

Gâtez une femme autour de vous aux fêtes grâce à ce magnifique collier présentant la fleur de naissance de cette dernière.

Courtoisie ETSY

Prix : 26 $

Cette jolie création faite à la maison rendra fou de joie tout amateur de café. Préparez du café fraîchement préparé avec ce filtre en céramique et son pichet assorti. La céramique retient la chaleur pour conserver une température constante tout au long du cycle d'infusion.

Courtoisie Etsy

Prix : 69,03 $

Parce qu'on n'a jamais trop de bas chauds en hiver, ces craquantes chaussettes plairont tantôt aux skieurs tantôt aux marcheurs qui se déplacent à pied beau temps, mauvais temps !

Courtoisie Etsy

Prix (en rabais) : 16,19 $

Pensez aux personnes qui voyagent souvent ou qui sont appelés à se déplacer fréquemment pour cette trousse de toilette. Voilà le genre de cadeau qui fait plaisir à déballer, mais qu'on ne pense pas à s'offrir nous-mêmes !

Courtoisie Etsy

Prix : à partir de 54 $

L'amateur de café ou de thé sera flatté que vous ayez pensé à lui offrir cette jolie tasse disponible sur Etsy. Celle-ci est faite à la main par une céramiste et est hyper durable grâce à l'argile utilisée lors de sa fabrication.

Courtoisie Etsy

Prix : à partir de 45,58 $

Cet oreiller pour les yeux à la lavande peut être utilisé pour réduire le stress pendant une séance de yoga ou de méditation, voire pour se détendre avant de se coucher.

Il peut être refroidi au réfrigérateur ou réchauffé au micro-ondes pour soulager instantanément les maux de tête, les douleurs et les yeux fatigués. Ce masque se glisse aussi super bien dans le bas de Noël, vu sa petite taille.

Courtoisie Etsy

Prix (en rabais) : 22,71 $

Offrez une touche d'originalité à quelqu'un qui adoooore la décoration avec ce vase origami au design imprimé en bois. Ce cadeau sublimera et mettra en valeur de simples plantes et fleurs séchées.

Ses lignes épurées et sa matière apporteront un côté nature, zen, scandinave et original à n'importe quel décor. Voilà un cadeau original à offrir à elle, lui et vos proches !

Courtoisie Etsy

Prix : 52,32 $

Cette taie d’oreiller interactive fera ressortir la créativité et l'imagination des enfants. Ils pourront dessiner, griffonner et jouer sur cette taie et découvrir leur oeuvre qui s'illuminera dans le noir. Pas de gâchis, juste du plaisir! Ce cadeau de Noël charmera vos petits et grands.

Courtoisie Etsy

Prix : 27,88 $

Rien de plus spécial que de recevoir pour Noël un présent qui soit personnalisé pour soi ! Ce sac de type weekender sera fort apprécié pour les escapades de quelques jours ou tout simplement pour aller au gym.

Courtoisie Etsy