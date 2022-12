La dernière pleine lune de l'année apportera son lot de tensions pour ces trois signes astrologiques

Alors que le mois de décembre est bien amorcé, l'heure est aux bilans. La dernière pleine lune de l'année 2022, qui aura lieu le 7 décembre, ne manquera pas de nous le rappeler. C'est sous haute tension que se découleront les prochaines heures. Certains signes astrologiques seront plus touchés que d'autres durant cette puissante lunaison.

La pleine lune de décembre est surnommée «pleine lune froide», en raison des jours qui raccourcissent, du manque de luminosité et de l'apparition des premiers froids hivernaux. Mais, ce ne sont pas que ces conditions arides qui viendront brouiller les cartes.

Cette année, la pleine lune de décembre se déploiera durant une rétrograde de Mars, la planète de la combativité, de l'ambition et de l'action. Or, depuis le 30 octobre, des obstacles entravent nos projets, briment notre motivation et provoquent une plus grande fatigue mentale.

Cette rétrograde s’additionne maintenant à une pleine lune en Gémeaux, un signe mutable reconnu pour son besoin de communiquer et sa soif de savoir. Tout à coup, l'envie de faire parler les autres et de creuser (parfois là où il ne faut pas) pour trouver des solutions se fera sentir. Cela pourra provoquer des discussions qui, si les mots sont mal choisis, tourneront au vinaigre.

La pleine lune de décembre causera plus de tensions pour ces 3 signes astrologiques :

Gémeaux

C'est connu, les pleines lunes sont l'occasion de faire un bilan du dernier mois. Le Gémeaux, qui en a assez de ruminer, voudra chercher des réponses à ses questions (parfois existentielles). Comme les Gémeaux se sentent particulièrement égarés ces jours-ci, ils auront envie d'y voir plus clair. Ils seront tentés de fouiller, de poser des questions, de provoquer des conversations. Il se pourrait qu'ils ouvrent une boîte de pandore! Pour éviter toute dispute ou malentendu, le mieux est de bien réfléchir avant de poser des actions, qui pourraient s'avérer irréversibles. Les Gémeaux auraient aussi intérêt à choisir l'humour pour alléger les conversations.

Cancer

Particulièrement sensibles à l'énergie du moment, les Cancer pourraient vivre de grandes tensions intérieures. Les natifs de ce signe astrologique devront faire attention de ne pas se laisser consumer par leurs pensées. Le fait d'être constamment dans sa tête et de ruminer le passé pourra devenir lourd à porter. Plutôt que de se replier sur eux-mêmes, les Cancer auraient intérêt à profiter de l'énergie du Gémeaux pour aller vers l'autre et ainsi, partager leurs ressentiments et questionnements. Une autre façon de se libérer de ces tensions internes est de s'adonner au journaling.

• À lire aussi: Tout savoir sur le journaling et ses bienfaits

Capricorne

Si la rétrograde de Mars affecte tous les signes astrologiques, ce n'est rien en ce qui a trait aux Capricorne, qui accumulent de nombreuses frustrations depuis la fin du mois d'octobre. Depuis un certain temps, ce signe de terre a du mal à se comprendre. Habituellement fonceurs et organisés, les Capricone manquent de motivation et souffrent de fatigue mentale. Ils devront faire preuve d'un peu de patience, car le Soleil tournera en leur faveur d'ici quelques jours. D'ici là, les Capricornes devraient prendre cette période plus à la légère ou même, prendre de petites vacances.