Les tendances déco des fêtes avec Julie Deslauriers

TENDANCES - On parle de tendance déco de Noël. Si vous êtes fan de Noël, vous avez assurément déjà décoré (depuis le lendemain de l’Halloween ou de la première neige). Sinon, c’est une activité que vous faites probablement quelque part en décembre, seul ou en famille.

Les premiers conseils de Julie avant de décorer pour Noël : rangez tous vos accessoires qui font estivaux et exposez tous ce que vous avez d’hivernal. Troquez vos jetés de coton pour ceux en polar ou en fausse fourrure, cachez vos collections de coquillages et sortez votre collection de carte de hockey. Faites de la place sur vos tablettes, votre manteau de foyer, dans votre bibliothèque pour que votre décor ne devienne pas trop embourbé. En déco, il faut miser sur les textures et celles d’hiver ne sont pas comme celles d’été. Le coton, le lin, les matières fines vont faire place au tricot, à la feutrine, à la fourrure. Comme quand on range notre linge d’été et qu’on sort nos vêtements d’hiver.