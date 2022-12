Patrice Godin raconte sa première conversation avec sa mère biologique

Entrevue

Nous prenons des nouvelles de Patrice Godin

Le comédien Patrice Godin sera notre invité du jour. On va profiter de sa présence pour bien sûr prendre de ses nouvelles. Mais aussi, on va parler d’un projet auquel il a participé : une balado intitulée La vie qu’on s’est faite – des histoires d’adoption. On le sait, Patrice a lui-même été adopté, et il a profité de cette tribune pour se confier sur son vécu.

La suite de l'entrevue: