SPCA de Montréal : le chat Pinpin cherche une famille pour la vie

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à cet adorable animal !

Le doux Pinpin cherche une famille!

Parmi les nombreux chats en quête d’une famille se trouve l’attachant Pinpin, 15 ans, qui fera certainement fondre votre cœur. L’équipe de la SPCA de Montréal a eu un gros coup de cœur pour sa personnalité de rêve et sa douce âme. Pinpin mérite tant de trouver une famille aimante qui s’occupera de lui!

Très sociable, facile à vivre et pas du tout craintif, il aime beaucoup recevoir de l’attention des humains et, avec ça, une profusion de caresses. En échange, Pinpin vous dira merci avec de beaux ronronnements et de doux miaulements.

Comme beaucoup de chats d’un certain âge, Pinpin souffre de diabète, mais cela ne l’empêche pas de jouir d’une excellente qualité de vie. Il est donc à la recherche d’une famille attentionnée, prête à lui faire une injection deux fois par jour pour contrôler sa maladie. Sachez toutefois que la situation est parfaitement gérable, car Pinpin est très docile. Il doit aussi consommer une nourriture spéciale et être suivi par un vétérinaire, qui s’assurera qu’il se porte bien.

Afin de faciliter l’adoption de ce gentil matou, la SPCA de Montréal réduit les frais habituels d’adoption à 25 $ : accepter de prendre soin d’un chat diabétique est déjà un geste très généreux.

Adopter Pinpin, c’est amorcer une belle aventure, qui promet d’être riche en interactions! Votre présence jouera un rôle important dans sa vie et vous tisserez ensemble des liens exceptionnels, garanti! Avez-vous une petite place chez vous pour lui? Pinpin vous en sera éternellement reconnaissant!

Pour adopter Pinpin

Si vous désirez rencontrer Pinpin, veuillez remplir le formulaire d’adoption qui se trouve sur son profil.

Merci de choisir l’adoption!