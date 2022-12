Mode : Gâtez vos proches à Noël en encourageant des entreprises locales

L'achat local est plus que jamais important. Pourquoi ne pas profiter de Noël pour encourager de belles entreprises québécoises qui possèdent des collections de vêtements parfaites à offrir en cadeau. On vous en fait découvrir 6 qui valent la peine d'être connues.

Cette marque de vêtements pour femmes tout confort fabriquée à Victoriaville au Québec, lance des nouveautés, soient des pièces versatiles et tout confort qui permettent de créer des looks abordables, qui se portent tous les jours à partir de pièces toujours conçues de façon éthique et éco-responsable.

En plus d’être entièrement détenue et dirigée par des femmes, LouveDesign s’assure que chaque aspect de sa production, de l’approvisionnement jusqu’à la livraison, respecte des principes éco-responsables. « Chez Louve, nous fabriquons des vêtements en petits lots, en fonction des matériaux les plus éthiques que nous trouvons, et toujours avec l’objectif de garder nos prix abordables », affirme Véronique Goulet, fondatrice et designer de Louve.

Courtoisie Louve Design

Prix (en solde): 48 $

KAPÉ mise sur le confort. Tantôt sobres, tantôt colorés, les vêtements KAPÉ ont cette singularité qui les rend si agréables à porter et ce, à toute heure de la journée. Entièrement pensé et confectionnés au Bas Saint-Laurent, Kapé est l’image même de la femme qui ose et qui assume sa féminité, son originalité, sans pour autant se priver du confort...

Toujours en pleine croissance, Kapé met de l’avant un style décontracté dans lequel la femme se sent belle et bien dans sa peau. Avec ses matières douces, texturés, extensibles, telles les fibres de Bambou certifié Oeko-Tex, pas étonnant qu’on surnomme KAPÉ, la Reine du ChicMou !

Courtoisie KAPÉ

Prix : 50 $

Rieka Apparel est une marque inspirée du Pacifique Nord qui mise fort sur la durabilité et la transparence. Elle soutient par ailleurs les parcs tribaux et plusieurs organisations qui ont à coeur les changements climatiques et l’égalité. Cette entreprise d'ici fait aussi partie du mouvement 1% pour la planète.

Sa fondatrice croit en la transparence et en la fabrication de vêtements qui respectent la planète, les personnes et les animaux. Vous ne trouverez pas chez Rieka de collections saisonnières, car elle crée plutôt une mode intemporelle, à prix raisonnable et unique.

Courtoisie Rieka

Prix : 189 $

Rose Buddha est une entreprise certifiée B Corp qui crée des vêtements de sport et des accessoires durables à l’aide de matériaux recyclés, de fibres naturelles et biologiques. Chaque produit est conçu au Canada et est fabriqué de façon éthique et équitable dans le respect des travailleurs du fil au produit fini.

Sa mission ? Vous donner une option afin de réduire considérablement l'empreinte carbone de l'industrie de la mode qui est la deuxième plus polluante après celle du pétrole. Cette marque veut créer des produits meilleurs pour les gens et plus doux pour la planète.

Ses vêtements sont fabriqués de manière éthique et utilisent des fibres recyclées et naturelles. Pour réduire son empreinte environnementale, Rose Buddha plante des arbres partout au Canada.

Courtoisie Rose Buddha

Prix : 122 $

Tissées Serrées, ce sont des vêtements conçus pour profiter pleinement de l'hiver, peu importe votre sport préféré! Il s'agit du projet des trois soeurs Dufour-Lapointe, Maxime, Justine et Chloé. C'est une collection de vêtements d'hiver pour femmes et fillettes qui s'adresse aux adeptes de plein air et qui réchauffera votre coeur peu importe votre sport de prédilection.

Tissées Serrées se démarque notamment par l’utilisation de la laine de mérinos, qui permet de réguler la température corporelle: chaussettes, tuques, cache-cou, combinaisons en laine de mérinos et vêtements molletonnés faits de coton vous permettront d’atteindre de nouveaux sommets et vous inciteront à adopter un mode de vie sain et actif tout l’hiver.

À l’image des sœurs Dufour-Lapointe, les couleurs et motifs uniques des couches de base offrent un look qui se démarque tant lors d’une activité en plein air que lors d’un moment cocooning!

Courtoisie Altitude Sports

Prix : 124,99 $

Créée en octobre 2019 par Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume, Girl Crush est une marque, mais avant tout une inspiration pour tous ceux qui la portent et qui veulent faire une différence.

Les vêtements conçus pour la Girl Crush Gang permettent à tous ceux qui les ont de se sentir bien, mais aussi confiants, de par les messages positifs et empowering qu’ils véhiculent. Girl Crush accompagne sa clientèle dans sa vie active en dehors de la maison tout comme dans le confort de leur chez-soi.

Porté par plusieurs influenceurs et vedettes québécoises, Girl Crush crée les tendances mais surtout inspire plusieurs personnes à aborder des sujets peu discutés dans l’industrie de la mode.

Courtoisie Girl Crush Gang