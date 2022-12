Faites des réserves de ces bonnes bouteilles à 2 semaines de Noël!

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : Trois bouteilles à moins de 20$ chacune

1. Un muscadet aussi énergique que vigoureux à modeste facture.

Muscadet Sèvre et Maine sur Lie 2020

La Grenouille - Domaine de la Grenaudière - Ollivier Frères

Loire - France

Code : 14234342

Prix : 17 $

Disponibilités : 90 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.6 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des huîtres natures ou une salade de couteaux des Îles-de-la-Madeleine.

Je suis un fou de muscadet ligérien ! Ce cépage, qui offre habituellement des tonalités salines et iodées, est excitant et énergique. Celui que je salue ici est franc, net, bien sec, tendu et sans la moindre trace de maquillage technologique. Il aura toute sa place à l’apéro, mais également sur de nombreuses entrées froides entre Noël et le Jour de l’An. La bouteille tiendra aisément 3-4 bonnes années dans votre réserve.

2. Un rosé hyper caméléon pour les différents plats des Fêtes

Coteaux d’Aix-en-Provence 2021

Château Beaulieu

Provence - France

Code : 12221628

Prix : 18,10 $

Disponibilités : 80 bouteilles en ligne et 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des fromages du Québec, du homard, une entrée de saumon fumé ou un tartare pétoncle-fraise.

Si tout comme moi, vous aimez les rosés provençaux au profil fin, délicat, caressant et bien digeste, vous succomberez au charme immédiat de celui que je salue ici ! Rien n’accroche et nous sommes en présence d’une cuvée glissante en bouche et tout en dentelle qui se boit aussi aisément qu’une tisane tiède. C’est à la fois frais, imprégnant, huileux et sphérique à souhait au gustatif. Dévissez-lui sa capsule au courant des 6 à 12 mois.

3. Un cru ibérique dont les vignes ont profité de la chaude, ensoleillée et magnifique région qu’est la Catalogne

Montsant 2020

Mas Collet - Celler de Capçanes

Catalogne - Espagne

Code : 642538

Prix : 20,15 $

Disponibilités : 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.1 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des bouchées à partager à base d’agneau, de bœuf, de veau, de poivrons ou d’olives.

Le grenache, le cabernet sauvignon et le carignan se retrouvent dans cet assemblage à signature grandement méditerranéenne. C’est un rouge au nez fumé et épicé rappelant les épices à cuisson et les herbes provençales. Un vin qui ne manque pas de « punch », d’aplomb, de gourmandise ni de personnalité. Vraiment impeccable pour seulement 20 huards! À boire dès maintenant ou au courant des 3-4 années suivant son achat.