Noël : 31 suggestions de jeux de société à offrir en cadeau

Qui n'aime pas se réunir autour d'une même table pour jouer à des jeux de société ? On oublie parfois qu'ils font aussi de superbes cadeaux à offrir aux enfants (et même aux adultes) à Noël. Voici notre TOP 31 de beaux jeux de société pour les plus grands fans parmi nous.

Plusieurs familles québécoises ont ressorti les jeux de société durant la pandémie sans jamais les ranger ensuite ! Jouer à des jeux de société est une belle façon de passer un moment de qualité en famille ou entre amis.

Ils sont agréables pour meubler les après-midis et les soirées durant les vacances de Noël, mais on devrait les garder à portée de main pour jouer à tout moment.

Cette activité procure de nombreux bienfaits sur les participants et participantes. À travers celle-ci, les enfants apprennent à interagir avec les autres et développent différentes aptitudes comme le sens de l'observation, la logique, la mémoire et la créativité, notamment.

TOP 31 DE BEAUX JEUX DE SOCIÉTÉ À OFFRIR À NOËL

Pour les enfants

C’est une chaude journée d’été ! Vous rêvez depuis longtemps de participer au party fruité du parc Bora Fruta et surtout de goûter une fameuse sucette glacée 3 couleurs ! Pour pouvoir l’obtenir, vous devrez relever des défis afin d’obtenir des coupons que vous pourrez échanger contre des morceaux de sucette glacée aux différentes zones du parc.

Relevez les différents défis du parc Bora Fruta afin d’obtenir des coupons que vous pourrez échanger contre des morceaux de sucette glacée. Le premier à avoir une sucette complète remporte la partie. Un jeu amusant et rafraîchissant à offrir aux enfants pour Noël !

2 à 4 joueurs | 6 ans +

Prix : 45,99 $

Voici une autre belle idée-cadeau pour les adeptes de jeux de société ! Dans ce jeu de vitesse et d’observation, soyez le plus rapide à former des paires de bas identiques à l’aide des cartes que vous avez en main.

Distribuez 8 cartes à chaque joueur. Lorsque tous les joueurs sont prêts, retournez une première carte. Le joueur le plus rapide à couvrir la carte avec un bas identique complète la paire. On met les cartes de côté et on continue. Le premier joueur qui réussit à se départir de toutes ses cartes gagne la partie ! Profitez du panier à linge pour vous départir de plusieurs bas identiques, mais gare à la méchante sécheuse... qui vous fait piger des cartes additionnelles.

N’oubliez surtout pas d’imiter le son d’une sécheuse lorsqu’il vous reste une seule carte; sinon, vous pigez une autre carte. Bonne partie!

3 à 6 joueurs | 7 ans +

Prix : 19,99 $

Il existe aussi une version de Noël du même jeu, si vous souhaitez l'offrir en cadeau pour les fêtes ou y jouer durant vos partys de famille.

3. Living Forest, Ludonaute

Dans Living Forest vous incarnez un Esprit de la nature qui va tenter de sauver la forêt et son Arbre sacré des flammes d’Onibi. Mais vous n’êtes pas seul.e dans votre mission, les Animaux gardiens se sont réunis pour vous prêter main forte autour du Cercle des Esprits où vous progressez.

À chaque tour, ils vous apportent de précieux éléments... Tentez de combiner au mieux votre équipe d’Animaux gardien afin de mener vos actions de manière optimale, mais attention, certains sont solitaires et n’aiment pas être mêlés aux autres. Voilà un beau jeu de société qui fera certainement plaisir à quiconque qui le recevra en cadeau à Noël !

2 à 4 joueurs | 8 ans +

Prix : 48,99 $

4. DeviNEZ Quoi?, Éditions Gladius

Pour les enfants âgés de 7 ans et plus, ce jeu est une belle option de cadeau pour Noël. Avec DeviNEZ Quoi?, ils pourront tester leur esprit de déduction dans ce jeu de devinettes loufoques!

Ils n'auront qu'à bien observer les illustrations pour être le premier à s'emparer de Nezfertiti et donner sa réponse qui débute par une ou un NEZ... Le joueur ou l’équipe qui termine la partie avec le plus haut pointage gagne.

Ce jeu est même excellent pour le développement du vocabulaire!

2 joueurs et + | 7 ans +

Prix (en rabais) : 16,20 $

5. Camping en folie, Ludo & Méninge

Si vos enfants aiment les jeux de société, ils adoreront déballer le jeu éducatif Camping en folie. Envie de partir à l’aventure? Noisette, Pistache et Pacane vous invitent à les accompagner en camping dans la Forêt aux mille noix.

Au programme : dégustation de chocolat chaud sous les étoiles, concours de S’mores autour du feu et délicieux pique-nique de noix au soleil.

Pour chaque défi relevé, les campeurs pourront mettre des guimauves dans la grande tasse de chocolat chaud. Le premier qui réussira à y mettre toutes ses guimauves remportera la partie.

2 à 4 joueurs | 6 ans +

Prix : 45,99 $

6. Une patate à vélo - le jeu, Randolph

Si vos enfants ont déjà lu le livre Une patate à vélo, ils adoooooreront ce jeu du même nom pour Noël.

Est-ce que ça se peut Une patate à vélo ? Une licorne qui pète ? Basé sur le livre d'Élise Gravel, Une patate à vélo - le jeu, est un jeu dans lequel vous devez décider si les combinaisons se peuvent ou pas en essayant d'avoir tous la même réponse pour avancer sur la piste.

Psssst ! En bonus ce jeu a été créé, illustré et imprimé au Québec dans le respect de la planète.

2 à 4 joueurs | 3 à 6 ans

Prix : 26,99 $

7. Azul, Plan B

Faites plaisir à toute la famille en glissant le jeu de société québécois, Azul, sous le sapin à Noël !

Introduits en Europe occidentale par les Maures, les azulejos (des tuiles de céramique blanche et bleue) ont été adoptés par les Portugais quand leur roi, Manuel I, alors en visite à l’Alhambra de Grenade, fut stupéfié par la beauté des tuileries maures.

Le roi, ébahi de tant de beauté, ordonna immédiatement que les murs de son propre palais soient ainsi décorés de tuiles décoratives. Dans Azul, vous êtes un artiste et posez les tuiles : vous embellissez le palais royal d’Evora.

2 à 4 joueurs | 8 ans +

Prix : 56,99 $

8. Dans ma valise, Éditions Gladius

Partez en voyage et mettez dans votre valise... vos sandales, le portrait de votre grand-mère et votre bikini. Vous devez vous rappeler de tout ce que vous placez dans votre valise. Jouez seul, à deux ou en groupe aux 3 jeux évolutifs proposés : Jeunes aventuriers, Globe-trotters ou Grands explorateurs. Plus votre valise se remplit, plus il sera difficile pour vous d’énumérer tous les éléments qu’elle contient.

Conçu en collaboration avec l’orthopédagogue Anick Pelletier.

1 joueur et + | 4 ans +

Prix : 24,99 $

9. Croque-carotte, Ravensburger

Ce jeu est un incontournable jeu de société à avoir à la maison ! Profitez de Noël qui approche pour vous procurer ce jeu de parcours très rigolo. Vous devrez gravir la colline, mais attention aux pièges. C'est parti pour une course des lapins complètement folle!

Votre objectif : la succulente carotte au sommet de la colline. Attention, le chemin que mène jusqu'à elle est plein de surprises : de temps en temps, des trous s'ouvrent et boum, les lapins tombent dedans, ou une taupe sans-gêne les pousse sur le côté.

Un pont-levis et une clôture puvent aussi gêner le passage. Quel Petit lapin s'en sortira le mieux avec les trous et les obstacles et atteindra le premier la carotte ?.

2 à 4 joueurs | 4 ans +

Prix : 36,99 $

Pour les adolescents

1. Escape Room – Coffret Voyage dans le temps (Édition Familiale), Identity Games

Vous avez des adolescents qui adorent jouer à des jeux de société ? Cessez de chercher, voici un jeu qui leur fera plaisir à Noël. Ressentez l’excitation et profitez de l’ambiance mystérieuse d’un jeu d’évasion directement à la maison!

Dans Escape Room, vous êtes « enfermés » dans le jeu et votre objectif est de trouver les codes qui vous permettront de vous « échapper » en résolvant des énigmes et des casse-tête. Tout cela en moins de 60 minutes!

Le coffret Voyage dans le temps contient 3 aventures différentes! Chacune des aventures se divise en 3 parties. Pour chaque partie, vous devez trouver un code qui se compose de 4 clés à mettre dans le Timer. Trouvez les 3 bons codes en moins de 60 minutes pour gagner. Vous gagnez ou perdez ensemble... Les trois aventures incluses dans le coffret Voyage dans le temps sont, par ordre de difficulté : « Le présent », « Le passé » et « Le futur ».

3 à 5 joueurs | 10 ans +

Prix : 64,99 $

2. Grouille! Junior, La Belette moqueuse

Éveillez la culture générale des enfants dans ce jeu (québécois!) de connaissances où les joueurs tentent de répondre le plus vite possible à des questions de toute sorte.

Au début de la partie, chaque joueur reçoit 7 cartes Question. Le premier joueur choisit une de ses questions et la pose à voix haute. Tous les autres joueurs peuvent librement donner des réponses. Le premier à répondre correctement pose à son tour une de ses questions aux autres.

Cela dit, si personne ne trouve la réponse à une question au bout d’une quinzaine de secondes, le joueur choisit une nouvelle carte Question. Que la réponse ait été trouvée ou pas, la carte est mise de côté. Le premier joueur à se défaire de toutes ses cartes l’emporte.

3 à 8 joueurs | 10 ans +

Prix : 32,99 $

3. Echoes – Jeu d'enquête audio La danseuse

Dans le jeu Echoes, vous faites partie d'une équipe d'enquêteurs très particuliers. Vous avez le don de percevoir des bruits et des voix mystérieuses émanant des objets : les fameux « échos du passé ».

Grâce à vos capacités uniques, faites parler ces objets et résolvez l'énigme qu'ils recèlent en remettant dans l'ordre les différents fragments de l'histoire et ainsi reconstituer les faits.

Parviendrez vous à élucider ce qui s'est vraiment passé ? Notez que le téléchargement de l'application gratuite Ravensburger Echoes est nécessaire pour jouer. Une belle idée-cadeau pour faire plaisir à vos ados !

1 à 6 joueurs | 14 ans +

Prix : 14,99 $

4. Olé! Guacamolé, Scorpion Masqué

Pimentez vos 5 à 7 en famille en offrant ce jeu en cadeau ! Huit secondes de règles pour quinze minutes de rires!

À tour de rôle, prononcez un mot qui ne contient aucune des lettres visibles sur la table... et qui est lié au mot précédent! Ça chauffe, car on ajoute une lettre à chaque tour!

2 à 8 joueurs | 10 ans +

Prix : 17,99 $

5. Hokito, Cosmoludo

Voici un jeu de stratégie pure et intense où vous prenez d’assaut les tours adverses pour mieux multiplier les vôtres. Chaque partie est unique et l’envie de rejouer se fait sentir instantanément à chaque victoire, comme à chaque défaite.

Accumulez le plus de points en prenant le contrôle des tours de votre adversaire. Créez des ponts et des chemins pour atteindre vos objectifs. Rien de mieux pour gâter les jeunes qui ont été sages toute l'année, à Noël !

2 joueurs | 8 ans +

Prix : 37,99 $

6. Au creux de ta main, La boîte de jeu

Au creux de ta main est un jeu original et poétique où l'on joue avec le sens du toucher. Le jeu raconte la vie d'un grand-père, Léon, qui présente ses souvenirs à ses petits-enfants. Les souvenirs sont répartis sur 100 cartes joliment illustrées.

Le jeu contient aussi 11 objets pour que les joueurs miment les souvenirs de Léon. À son tour, un joueur pioche une carte, choisit des objets et mime le souvenir dans la main d'un joueur qui a les yeux fermés et joue le rôle du grand-père. Ce dernier se concentre sur les sensations ressenties grâce au mime.

Les adversaires voient également le mime et doivent trouver, parmi leurs cartes en main, celle qui peut correspondre à la scène mimée. On réalise cette opération deux fois puis on étale 8 cartes sur la table, dont deux cartes parasites de l'équipe adverse et le grand-père doit trouver les bonnes cartes. En mode compétitif ou coopératif, ce jeu est à la fois captivant et émouvant. On le recommande fortement comme cadeau de Noël !

2 à 8 joueurs | 10 ans +

Prix : 32,53 $

7. Bunny Kingdom, Iello

Incarnez des seigneurs lapins et partez à la conquête d’un nouveau monde pour le compte du roi des lapins. Installez vos fiefs aux endroits stratégiques, exploitez les ressources, bâtissez des cités et préparez vos missions secrètes pour voler à vos adversaires la victoire à la dernière minute.

Chaque choix peut vous apporter les lauriers de la victoire ou l’ombre de la défaite.

2 à 4 joueurs | 12 ans +

Prix : 79,99 $

8. Dis comme moi, Éditions Gladius

Dis comme moi est un jeu de mots et d’association d’idées au cours duquel les interactions créent à la fois éclats de rire, émotions et taquineries ! Bref, une belle idée de jeu de société à offrir si vous êtes en panne d'inspiration pour vos cadeaux de Noël.

Chaque joueur complète les mots de sa liste secrètement par le premier mot qui vous vient en tête. Quels joueurs auront la même réponse que vous? À tour de rôle, vous devez tenter de vous mettre dans la peau des autres joueurs pour deviner à quoi ils peuvent bien penser. Vous marquez des points chaque fois que vous réussissez.

Soyez le premier (ou même le seul!) à donner la bonne réponse et marquez encore plus de points. Qui dira comme vous?

3 joueurs + | 12 ans +

Prix : 16,98 $

9. Escape Game : le casse du siècle / La Casa de Papel, saison 1, Larousse - Pratique

Voici une belle option de cadeau pour les ados ayant visionné la saison 1 de la populaire série La Casa de Papel.

Dans ce jeu, vous avez été choisis pour participer au casse du siècle. Votre cible : la maison royale de la monnaie d’Espagne avec 2,4 milliards d'euros à la clé. Le professeur, le cerveau de cette opération, vous guidera à travers les étapes de son plan.

Suivez ses instructions et vous n'aurez plus à travailler de toute votre vie ! Un escape game palpitant, riche en références à la série phénomène La Casa de Papel, ou l'on progresse dans la Maison royale de la monnaie d'Espagne au fil des étapes pour une immersion totale !

Vos ados pourront aussi jouer avec leur cellulaire. Lancez le chrono, testez vos réponses, demandez des aides et les solutions grâce à une page Internet dédiée.

3 à 8 joueurs | 8 ans +

Prix : 26,95 $

10. Chronicles of Avel, Rebel Studio

Déposez ce jeu sous le sapin et faites des heureux dans la famille ! Le pays magique d'Avel était un endroit magnifique et heureux... jusqu'à maintenant !

La Lune noire s'est levée sur le royaume autrefois magnifique, et les monstres qui vivaient dans des zones isolées s'aventurent dans les régions civilisées. Pouvez-vous défendre vos terres ?

Dans Chronicles of Avel, vous jouez le rôle de courageux héros et héroïnes qui tentent de sauver votre terre magique ! Il s'agit d'un jeu coopératif (et très fun) pour toute la famille.

1 à 4 joueurs | 8 ans +

Prix : 48,99 $

11. Escape Game Astérix, Hachette Heroes

Faites découvrir le jeu Escape Game Astérix, un jeu coopératif et immersif qui va recréer chez vous l'ambiance d'un escape game avec trois scénarios sur le thème d'Astérix.

Astérix et Obélix ne reculent jamais devant une mission! Construire un palais en moins de trois mois pour Cléopâtre, retrouver le bouclier Arverne avant César, dégoter les meilleures spécialités de Gaule pour un banquet mémorable...

Relevez les plus célèbres défis de vos Gaulois préférés pour aider le village à résister, encore et toujours, à l’envahisseur. Bien sûr, il faudra parfois s’aider d’un peu de potion magique...

2 à 8 joueurs | 8 ans +

Prix : 34,95 $

12. Assassin's creed : assassin ou templier : 300 questions, Hachette Heroes

Ce jeu propose un parcours initiatique pour choisir sa voie entre assassin ou templier à partir d'une série de questions, de bonus et de défis.

Prouvez votre valeur à vos alliés, répondez sans erreurs aux questions qui vous seront posées, et intégrez la Confrérie des Assassins ou l’Ordre des Templiers. Atteignez la dernière case du parcours avant vos adversaires et devenez Maître Assassin ou Maître Templier !

Une belle idée de cadeau de Noël à offrir à son ado fan de la série de jeux vidéos Assassin's Creed.

2 à 4 joueurs | 14 ans +

Prix : 21,95 $

Pour les adultes

Amateurs d'art dans la salle ? Gâtez-les en leur achetant ce jeu de société lancé sur le marché en 2022.

Dans le jeu de collection, Canvas, vous jouez en tant que peintre en compétition dans un concours d’art et essayez de créer des œuvres qui respectent le plus de contraintes artistiques possible.

Collectionnez des cartes d’art, en en superposant 3 pour créer votre propre œuvre unique. En fonction de la manière dont vous superposerez les cartes, vous révélerez certaines icônes qui seront utilisées en fin de partie. Saurez-vous emporter le premier prix?

1 à 5 joueurs | 10 ans +

Prix : 49,99 $

2. Kesse-tu Fa là?, Ludik Québec

Voici le jeu familial par excellence pour lâcher son fou! Faites des bruits, prenez la pose ou mimez seul ou en groupe afin de faire deviner des trucs loufoques à votre équipe. Chaque partie générera des moments mémorables, c'est certain !

Jusqu'à 20 joueurs | 10 ans +

Prix : 29,04 $

3. Club Vidéo, Randolph

Si vous avez un cinéphile dans vos amis ou dans votre famille, ce jeu de société est pour lui/elle!

En famille ou entre amis, réunissez-vous pour crier, mimer ou citer des passages de films populaires. De Elvis Gratton aux 101 Dalmatiens en passant par Bon Cop, Bad Cop, revisitez les classiques du cinéma comme vous ne les avez jamais vus en jouant à Club Vidéo.

4 à 12 joueurs | 12 ans +

Prix : 24,99 $

4. ROAST, Juste pour Rire

ROAST est une belle idée de cadeau pour un fan de jeux de société! Gâtez-vous et ridiculisez des personnalités connues, des amis, des collègues, des membres de votre famille ou une personne autour de la table!

Créez un roast avec une combinaison de cartes pour exposer des défauts, révéler des secrets honteux et dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas.

L’un des joueurs prend le rôle de la Langue Sale et choisit le meilleur roast parmi les propositions de chacun des joueurs. Rires... et malaises garantis !

4 à 18 joueurs | 18 ans +

Prix : 34,99 $

5. Onitama, Igiari

En quête d'inspiration pour un cadeau de Noël destiné à un fan d'arts martiaux ? Ce jeu sorti il y a presque 10 ans — et reçu avec beaucoup d’éloges — vient d’arriver sur les tablettes dans sa version française.

Inspiré de l’univers des arts martiaux, il offre aux joueurs adeptes de stratégie un beau défi. L’objectif principal ressemble à celui des échecs : prendre le maître adverse.

La différence, c’est qu’ici, les maîtres et les pions se déplacent différemment à chaque coup, selon des schémas illustrés sur l’une des 25 cartes du jeu. Ces cartes passent d’un joueur à l’autre, ce qui permet d’anticiper les coups à venir de l’adversaire.

2 joueurs | 14 ans +

Prix : 42,99 $

6. Détective – Un jeu d'enquête moderne, Iello

Dans ce jeu d’enquête coopératif de déduction, les joueurs incarnent des agents spéciaux d’Antares, une agence nationale d’enquête, qui doivent résoudre une grande enquête divisée en une série de cinq affaires. Chaque partie constitue une affaire, qui débute par la sélection du paquet de cartes correspondant.

Le plateau de jeu est mis au centre de la table et chaque joueur reçoit un personnage. Les joueurs ont aussi accès à une base de données en ligne. Un des joueurs lit à voix haute la mise en situation du livret d’enquête. Les joueurs sont alors libres de suivre les pistes de leur choix en allant chercher les cartes correspondantes dans le paquet Affaire.

Cependant, chaque nouvelle piste suivie prend du temps, lequel est limité. Les joueurs peuvent consulter la base de données en ligne ou même aller sur des sites web. Quand les joueurs ont épuisé tout leur temps, ils doivent répondre à une série de questions qui détermine leur score final.

1 à 5 joueurs | 12 ans +

Prix : 76,99 $

7. Ta Yeule, Kikigagne?

Enfin, le jeu Ta Yeule est une autre belle idée de cadeau à offrir à un proche à Noël. Ce jeu, c'est 100 réflexions et 200 répliques créatives. Il faut choisir la réplique qui tue sinon on vous dira : « TA YEULE ! »

Au début de la partie, chaque joueur reçoit une carte Répliques ainsi qu’une carte Ta Yeule !, qui va aussi lui permettre de compter le nombre de Ta Yeule ! que les autres lui enverront. À chaque tour, le joueur actif prend une carte Réflexions et la lit à haute voix. À ce moment, tous les autres participants doivent lui lancer une des 4 répliques contenues sur leur carte.

Celui qui, selon l’avis du joueur actif, a sorti la Réplique la moins intéressante reçoit un Ta Yeule !. Les joueurs ne peuvent pas dire deux fois la même réplique et ne peuvent piger une nouvelle carte tant qu’ils n’ont pas utilisé toutes leurs répliques. La partie se termine lorsqu’un joueur reçoit 6 Ta Yeule ! Celui qui en a accumulé le moins gagne. Fous rires garantis !

3 à 6 joueurs | 12 ans +

Prix : 19,99 $

8. Apéro Bingo, Hachette Pratique

Pour organiser une partie de bingo le temps d'un apéritif, ce coffret contient le matériel nécessaire accompagné d'un livre contenant les règles du jeu et des recettes de cocktails.

Voilà une belle idée de cadeau pour un amoureux du bingo ou encore pour un cadeau d'échange à l'aveugle ! Ce jeu rendra vos amis dingos !

Prix : 55,95 $

9. La boîte Apéro Culte Culture générale : 500 questions et défis culte, Marabout

Ce jeu récemment sorti fera un hit dans un échange de cadeau pour le bureau.

La boîte Apéro Culte, c'est 500 questions pour tester sa culture générale, divisées en cinq catégories : émissions et séries, objets et marques, oeuvres, événements ainsi que citations et répliques.

Testez vos connaissances et gagnez le respect de vos pairs en jouant à ce jeu de société très divertissant !



