C'est bon à savoir - IGA a créé un guide des Fêtes inspirant dans lequel on retrouve notamment plus de 100 produits pour nous aider à planifier de savoureuses célébrations. On y retrouve aussi des suggestions pour nous aider à faire de belles tables et un onglet pour les paniers cadeaux.

Pour plus d’informations, visitez : www.iga.net/fr/guide_des_fetes_2022