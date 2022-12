Blancs de volaille, velouté et purée de courge musquée au gingembre et à l'ail confit

Portions: 4 - Préparation: 10 minutes - Cuisson: 25 minutes

Ingrédients

3 gousses d’ail pelées et sommairement écrasées

250 ml (1 tasse) de dés de courge

1⁄2 c. à soupe de gingembre frais émincée

2 branches de romarin frais

250 ml (1 tasse) de bouillon de légumes ou de volaille

30 ml (2 c. à soupe) d’huile végétale

4 poitrines de poulets

Sel et poivre du moulin au goût

125 ml (1⁄2 tasse) de crème 35%

2 c. à soupe de beurre

Préparation

Étape 1

Dans une casserole moyenne incorporer le bouillon, l’ail, les dés de courge, le gingembre et le romarin. Saler et poivrer du moulin, chauffer amener à ébullition une dizaine de minutes en mélangeant à quelques reprises jusqu’à ce que les dés de courges soient tendre et que le bouillon réduise de moitié.

Étape 2

Préchauffer le four à 180°C (350°F).

Étape 3

Pendant ce temps, chauffer l’huile à feu moyen dans une poêle à frire. Saler les blancs de poulet et les saisir environs 5 minutes de chaque côté. Déposer sur une plaque à cuisson tapissée d’un papier parchemin et terminer la cuisson au four de 10 minutes, ou un peu plus selon la grosseur des poitrines.

Étape 4

Ajouter la crème aux dés de courges, réduire encore 5 minutes. Retirer les branches de romarin et le gingembre. Passer au tamis pour récupérer la sauce parfumée et l’incorporer dans la poêle à frire ayant servi à saisir les blancs de poulet. Réserver les dés de courges. Mélanger la sauce délicatement dans la poêle afin de récupérer les sucs de cuisson et réduire 5 minutes. Réserver la sauce au chaud.

Étape 5

Retirer les blancs de poulet du four. Laisser reposer sous une feuille d’aluminium 5 minutes.

Étape 6

Pendant ce temps, à l’aide du pied mélangeur, transformer les dés de courges réservés en une belle purée onctueuse. Ajouter le beurre, mélanger et rectifier l’assaisonnement au goût.

Étape 7

Garnir quatre assiettes de la purée de citrouille, déposer le blanc de volaille dessus et napper les poitrines de volaille avec la sauce. Garnir de quelques brins de romarin et de poivre du moulin.