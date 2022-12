Sabrina Cournoyer partage ses coups de coeur de produits québécois pour vos cadeaux de Noël

La charmante chroniqueuse culturelle Sabrina Cournoyer nous partage ses produits québécois et entreprises coups de coeur de l'année afin de vous inspirer pour vos cadeaux de Noël.

Sabrina a récemment eu envie de vous révéler ses produits québécois chouchous de la dernière année dans une vidéo sur son compte Instagram officiel .

Si vos cadeaux de Noël ne sont pas encore terminés, laissez-vous inspirer par ses suggestions toutes plus originales les unes que les autres !

LES 8 COUPS DE COEUR QUÉBÉCOIS DE SABRINA COURNOYER

SELV RITUEL propose des produits pour le bain, le corps et l'esprit confectionnés à la main à Montréal. Fondatrice de la compagnie montréalaise, la styliste et photographe Sarah Laroche s’est inspirée du mouvement « slow life » pour créer des produits de grande qualité pour le bain.

Elle contribue à sa façon à enrichir vos moments de détente tout en s’assurant du bien-être de la planète en utilisant que des ingrédients 100 % végétaliens.

Courtoisie SELV RITUEL

Prix : 46 $

ACHETER ICI ET ICI

Le cake vaisselle, c’est l’art de faire la vaisselle en mode zéro déchet. Composé de tensioactifs et d’ingrédients dégraissants purs, ce pain ménager est très concentré et nécessite un minimum d’eau pour un résultat éclatant!

Sabrina et son copain ne jurent que par ce cake lorsque vient le temps de faire la vaisselle.

Prix : 19,99 $

Gâtez un proche en lui offrant un chèque-cadeau dans ce salon de beauté chaudement recommandé par la magnifique Sabrina. Pour des soins de qualité à offrir, pensez à cette adresse, située à Boucherville et qui possède une réputation irréprochable.

On y vend également sur place les produits canadiens de la marque BIOPHORA . Développée et fabriquée au Canada, cette gamme de produits est une pionnière des soins médicaux pour la peau. Sabrina l'a adoptée il y a 2 ans et elle a littéralemment « sauvé » sa peau !

Courtoisie BIOPHORA

Pour les amoureux de voyage, Sabrina suggère d'offrir en cadeau cette jolie serviette qui sèche hyper rapidement et sur laquelle le sable ne colle pas ! Utilisez-la comme une serviette de plage / piscine et de bain, une couverture de pique-nique, une serviette de yoga et bien plus encore.

Courtoisie Balmy

Prix : 52 $

On ne vous apprend rien en vous disant que c'est le salon de coiffure où Sabrina va depuis quelques années déjà ! Ce salon possède maintenant sa boutique physique (et en ligne) de produits de coiffure, spa et esthétique. Gâtez une beautista autour de vous à Noël grâce à cette magnifique suggestion de Sabrina.

Courtoisie Priska & Co.

Prix : 40 $

Notre chroniqueuse aux arts et spectacles craque aussi pour les bijoux fabriqués par Nalem Créations. Si vous souhaitez offrir à Noël des bijoux ultra légers, hypoallergéniques et surtout hyper originaux, vous venez de trouver !

Courtoisie Etsy

Prix : 20 $

Kubik Boutique a lancé cette année trois types de boîtes de Noël pour tous les goûts et les budgets ! Voilà une belle idée-cadeau pour votre entourage, mais aussi pour vos employés ou collègues!

Courtoisie Kubik Boutique

Prix : 75 $

Amoureux de la vie et de ses possibilités, François Lemay est aujourd'hui connu comme étant un expert vulgarisateur des enseignements de la pleine conscience. En tournée ce printemps au Québec, il vous fera vivre une expérience transformatrice que Sabrina conseille et suggère fortement.

Courtoisie Maison des arts desjardins drummondville

Prix variés selon l'endroit

Vous laisserez-vous inspirer par ces belles découvertes qu'a faites Sabrina au cours de la dernière année ?