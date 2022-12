Voici le cadeau parfait à offrir aux foodies pour le temps des Fêtes

Cette année, pour les Fêtes, faites voyager les papilles gustatives de vos amis foodies en leur offrant une boite de fromages haut de gamme.

Livrés directement à domicile à la date de votre choix, les coffrets Nibbl. représentent le cadeau idéal pour impressionner les fins gourmets de votre entourage qui pourront découvrir l’univers fantastique du fromage, une bouchée inoubliable à la fois.

Pour satisfaire tous les foodies, même les plus sophistiqués, cette boutique en ligne offre différentes options d’assortiments, incluant des fromages d’ici maintes fois primés, des plateaux, des confitures, des craquelins, des cartes personnalisées et bien plus encore.

Voici 4 suggestions de coffrets pour des groupes de 2 à 11 convives:

Pour le party de Noël ou du Nouvel An: la boite Célébration

Ce coffret promet d’être la vedette de vos soirées des Fêtes! Il inclut les quatre fromages signatures Nibbl., soit un fromage brie double crème, un fromage à pâte ferme au goût de noisette, un fromage de chèvre à pâte demi-ferme et un fromage de chèvre à pâte molle, en plus d’un plateau en bois, des serviettes à cocktail et une carte à personnaliser.

- Pour 5 à 6 personnes.

Pour l’hôte de la soirée: la boite Merci

L’une des meilleures façons de remercier votre hôte est de lui offrir ce coffret qui inclut un fromage cheddar extra affiné Cathedral City, un fromage à pâte ferme Cantonnier Alexis de Portneuf, un fromage à pâte molle Sir Laurier d’Arthabaska Alexis de Portneuf, un fromage de chèvre cendré Le Cendrillon Alexis de Portneuf, des craquelins artisanaux, une tartinade aux fruits rouges, poivre et balsamique, des étiquettes de fromages, un linge de cuisine et une carte de vœux à personnaliser!

- Pour 5 à 6 personnes.

Pour les amoureux de l’Italie: la boite Fromages et charcuteries al’Italiana

Vos amis pourront créer un délicieux plateau d’inspiration italienne grâce à un fromage Friulano Saputo, un fromage Caciocavallo à saveur de fumée Saputo, un contenant de fromage Bocconcini cocktail Saputo, un fromage Bella Lodi Saputo, du capicollo au poivre noir et du salami de Gênes Fantino & Mondello, un antipasto doux Chuck Hughes ainsi que des étiquettes de fromages.

- Pour 10 à 11 personnes.

Pour les dents sucrées: la boite Le sucré

Les fromages sont tout aussi délicieux lorsqu’ils sont savourés en guise de dessert! Laissez-vous séduire par cette boite incluant une Ricotta Fiorella Saputo, un fromage cheddar extra affiné Cathedral City, un fromage à pâte ferme Cantonnier Alexis de Portneuf, un fromage brie triple crème Lady Laurier d’Arthabaska à la vanille Alexis de Portneuf, un fromage de chèvre garni aux canneberges et porto Woolwich Dairy, des craquelins artisanaux, deux tartinades, des étiquettes de fromages, une assiette artisanale et un plateau rectangulaire en ardoise.

- Pour 7 à 8 personnes.

Retrouvez d’autres suggestions de coffrets gourmands et des cartes-cadeaux numériques à offrir sur le site Web de Nibbl. Profitez du code promotionnel SB15 pour tous vos achats. Sans oublier de consulter leur blogue pour enrichir votre savoir-faire sur le fromage, à commencer par un guide pratique pour créer le plateau de vos rêves!