Mode : comment accessoiriser ses looks de Noël grâce aux bijoux

Célébrer Noël est l'occasion rêvée de se mettre chic et de revêtir ses plus beaux atours ! Le bijou est un accessoire incontournable lorsqu'on veut rehausser un look des fêtes en toute féminité.

Rien de mieux pour compléter un look de Noël ou du jour de l'An que d'ajouter un joli collier, un délicat bracelet, de belles bagues ainsi que des boucles d'oreilles originales.

Découvrez nos coups de coeur bijoux du moment qui s'agenceront parfaitement à vos ensembles festifs des fêtes !

Si vous ne connaissez pas déjà cette entreprise québécoise de confection de bijoux, on y remédie dès maintenant ! Originaire de Montréal, Horace Jewelry propose de splendides bijoux pour tous, créés ici-même au Québec. On adoooore leurs bijoux parce qu'ils sont absolument irrésistibles et de qualité, ce qui fait qu'ils restent beau fort longtemps !

Courtoisie Horace Jewelry

Leur récente collection des fêtes « Noël part 2 » regorge de pièces originales et abordables parfaites pour ajouter une touche de fantaisie à votre outfit du réveillon.

Offrez-vous un look raffiné et brillant avec ces mignonnes boucles d'oreilles ornées d'une fleur au centre en zircon transparent et de deux chaînes pendantes.

Courtoisie Horace Jewelry

Boucles d'oreilles | Modèle Lorira : 38 $

On craque aussi pour ce délicat et coloré bracelet Circona serti de zircons colorés qui saura certainement attirer l'attention pendant vos soirées festives des prochaines semaines ! Agencez-le avec une jolie blouse ou un haut en dentelle à manches longues pour un look brillant jusqu'au bout des bras.

Vous êtes à la dernière minute ? Psst... Pas de problème, car ils offrent la livraison régulière gratuite en tout temps.📦

Instagram Horace Jewelry

Bracelet | Modèle Circona : 38 $

Aussi disponible en or ICI : 38 $

Il s'agit d'ailleurs des bijoux québécois préférés de notre pétillante chroniqueuse météo, Géraldine Lamarche.

Instagram Géraldine Lamarche

Simons collabore avec l'entreprise québécoise, Twenty Compass et propose une collection exclusive de pièces massives en acier inoxydable qui nous font rêver !

Avec sa finition haute brillance, ce large bijou à mailles cubaines ajoutera la touche finale à vos tenues! Fait à la main à Montréal, ce collier pourra facilement être porté au bureau après les fêtes de fin d'année.

Courtoisie Simons

Collier | Modèle Simone : 89 $

Pour vos partys de Noël, garnissez vos doigts de bagues pour ajouter une touche d'élégance à votre mise en beauté de la tête aux pieds. Pas de soleil le jour de Noël? Pas de problème ! Apportez le soleil avec vous n’importe où grâce à cette mignonne bague de la marque Appy Jewelry détenue par Catherine Peach!

Peu importe où vous irez avec cette bague au doigt, vous serez le soleil de votre entourage.

Courtoisie Appy Jewelry

Bague | Modèle Catherine : 45 $

FJ Watches offre des bijoux pour tous les goûts : des classiques intemporels aux designs qui se démarquent par leur originalité, leur caractère unique et leur apparence minimaliste.

Découvrez ce parfait collier chaîne figaro ajustable pour finaliser votre look pour le party de bureau ! Cette chaîne peut être portée seule, superposée à d'autres styles de collier ou combinée avec un pendentif. Impossible de ne pas recevoir de compliments avec ce collier.

Courtoisie FJ Watches

Collier | Modèle Valencia : 59 $

Ken & Jame est une jeune entreprise montréalaise qui dessine des bijoux pour femmes de tous âges. Noël est le parfait moment pour (s')offrir des bijoux uniques et de qualité, à un prix abordable.

À la recherche d'une boucle d’oreille personnalisée? On craque pour cette paire d’anneaux dessinée à Montréal et qui vous permettra d’interchanger ou desuperposer plusieurs breloques afin de l’adapter à VOTRE style, peu importe les circonstances !

Courtoisie Ken & Jame

Boucles d'oreilles | Modèle Anneaux lignés (or vermeil) : 35 $

Depuis 2009, BeBlue allie tradition, qualité et style pour offrir un bijou de luxe (et accessible!). L'entreprise fabrique chaque bijou à la main avec intention, dans ses ateliers de Montréal, en utilisant des matériaux de la plus haute qualité.

Moderne et minimaliste, ce magnifique bracelet chaîne laisse passer la lumière pour un look sensuel. Le charme martelé ajoute quelque chose d'irrésistible qui conviendra parfaitement avec les festivités du temps des fêtes.

Courtoisie BeBlue Bijoux et accessoires