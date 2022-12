Mode : comment porter la couleur Pantone de l'année

Pantone a récemment dévoilé la nouvelle couleur de l'année pour 2023 : Viva Magenta. Si vous vous demandiez comment intégrer cette teinte vivifiante à votre quotidien, voici nos trouvailles mode pour porter à merveille le magenta dans les prochains mois !

Pantone a récemment dévoilé la couleur de l’année 2023 : Viva Magenta. Cette éblouissante coloration devrait forcément plaire à quiconque raffole des teintes rougeâtres dans son quotidien.

En fait, ce rouge brillant fait référence à la cochenille, l’un des colorants naturels les plus précieux et les plus forts que le monde ait jamais connus. Son pouvoir : elle « stimule, galvanise notre esprit, permet de mobiliser nos forces intérieures, elle encourage à l’expérimentation ».

Rien de mieux que d'ajouter un peu de couleurs à sa garde-robe en hiver alors que tout est terne ! Exit le noir, allô le magenta. On vous dit comment l'intégrer dans vos outfits grâce à ces jolis morceaux dénichés sur le marché.

Comment porter et coordonner la couleur Viva Magenta

La couleur Viva Magenta est, en soi, une promesse d’audace et d’assurance. On porte donc cette couleur en total look, pour afficher son caractère et sa détermination. Ce magenta a l’avantage de s’accorder facilement avec la palette féminine, vous ne devriez donc pas avoir de difficultés à vous l’approprier.

Pull en alpaga et en laine

On adore ce joli pull confectionné dans un mélange de laine et d'alpaga. La couleur vivifiante, son col rond et ses manches longues vous donneront certainement envie de le porter tout l'hiver !

Courtoisie Zara

Prix : 59,90 $ / Disponible chez ZARA

Chandail en mélange de laine d'alpaga Andi

Avec sa chaleur distinctive, la laine d’alpaga rehausse instantanément tous les vêtements d’une touche luxueuse très douce. Ce somptueux mélange de laine d’alpaga bien chaude fournit une silhouette surdimensionnée au pouvoir magique de transformer chaque tenue en véritable escapade !

Courtoisie Banane Republic

Prix (en rabais) : 119,97 $ / Disponible chez Banana Republic

Sandales plateforme Audrea, Circus by Sam Edelman

Volez la vedette lors d'une prochaine soirée festive en chaussant ces sublimes sandales à plateforme en velours magenta. Son talon évasé tout à fait original ne passera pas inaperçu !

Courtoisie Nordstrom

Prix : 125 $ / Disponible chez Nordstrom

Débardeur en tricot Hazlitt

Ce gilet tricot à col cheminée arbore des épaulettes et un ourlet côtelé. Tricoté à partir de laine, ce vêtement possède un effet texturé tridimensionnel qui nous fait l'adopter cette saison.

Courtoisie Aritzia

Prix : 98 $ / Disponible chez Aritzia

Chaussures à talons mi-hauts avec nœud en velours magenta Scarlett, ASOS DESIGN

Profitez de la couleur de l'année pour vous offrir ces magnifiques chaussures parfaites pour le bureau ou les occasions chics. On les trouve adorables avec le joli noeud en velours à l'avant.

Courtoisie ASOS

Prix : 60 $ / Disponible chez ASOS

Chandail ras du cou en tricot

Douillet, confortable et parfait pour passer d'une saison à une autre, ce chandail en tricot se taillera une place de choix dans votre garde-robe de tous les jours. Simple, mais pratique pour toutes les occasions.

Courtoisie Suzy Shier

Prix (en rabais) : 19,20 $ / Disponible chez Suzy Shier

Tuque laine mérinos responsable

Restez au chaud en vous procurant cette tuque de tricot côtelé faite de laine mérinos provenant de fermes certifiées pour leurs pratiques responsables. Son tricot souple, ses propriétés respirantes et sa chaleur exceptionnelle feront d'elle votre accessoire favori

Courtoisie Simons

Prix (en rabais) : 29,95 $ / Disponible chez Simons

S’agissant d’un rose rouge, on le retrouvera évidemment décliné sous toutes les formes possibles d’accessoires, de bijoux et de maquillage. En rouge à lèvres, en vernis ou même en far, en foulard, sac et chaussures, dans les cheveux ou autour du poignet, vous allez adorer manier cette couleur !



Rouge à lèvres mat, Gucci

Voici un rouge à lèvres qui crée un ton intense et éclatant avec un fini mat en un seul trait. Il offre une couleur vive et riche, et sa texture est douce, lisse et veloutée.

Courtoisie Sephora