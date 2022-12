SPCA de Montréal : le chien Bosco cherche une famille pour la vie

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à cet adorable animal !

Bosco, le « chien velcro », cherche une famille

Âgé de 5 ans, Bosco est la définition même du « chien velcro ». Son plus grand bonheur? Avoir son humain tout près de lui. Il aime aussi faire de longues balades (un vrai charme, puisqu’il ne tire pas!), mâchouiller ses jouets et, à ses heures, jouer avec une balle.

Avide d’attention, Bosco cherche une famille qui voudra bien l’accepter sur le divan pour regarder la télé collé-collé. En échange de votre amour inconditionnel, ce gentil bouffon vous fera rire au quotidien, c'est certain !

Bien que Bosco soit adulte, il lui arrive d’oublier les règles de politesse. Une famille adoptive sans jeunes enfants ni autres animaux, et qui pourra lui apprendre les bonnes manières en utilisant le renforcement positif, sera idéale pour lui.

Ses nouveaux gardiens devront être souvent présents à la maison et avoir du temps pour lui enseigner à rester seul de façon graduelle.

Vous êtes à la recherche d’un compagnon affectueux qui vous fera rigoler souvent? Bosco est un vrai petit clown et sera ravi de cohabiter avec vous!

Pour adopter Bosco

Si vous désirez rencontrer Bosco, veuillez remplir le formulaire d’adoption qui se trouve sur son profil.

Merci de choisir l’adoption!