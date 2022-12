Les suggestions de lecture du 17 décembre 2022

Chrystine Brouillet partage ses coups de cœur littéraires du moment.

À voir aussi : Les suggestions de lecture du 12 novembre 2022

1- Les masques éphémères

Donna Leon

Calmann Lévy

Deux jeunes Américaines sont grièvement blessées lors d’un accident de bateau. Le conducteur de l’embarcation et son ami les abandonnent près d’un hôpital et s’enfuient avant l’arrivée des secours. Le commissaire Brunetti s’interroge : pourquoi ne sont-ils pas restés auprès des victimes? Ce fait divers qui semble anodin cache peut-être de sombres motivations...

Accompagner Guido Brunetti à travers les canaux de la Sérénissime est un pur bonheur! Il nous réjouit toujours autant par son regard sur le monde, son amour de la lecture, son humour si particulier et son irrésistible gourmandise. Cette trentième enquête qui révèle les dessous de la mafia vénitienne est une totale réussite!

2- Le 19e Noël

James Patterson

JC Lattès

Rêver d’un agréable Noël en famille est légitime, mais la sergente Lindsay Boxer devra oublier ce projet : un braquage d’une envergure jamais vue à San Francisco se prépare et le compte à rebours est affolant : il ne reste que quatre jours avant la date fatidique du 25 décembre. Comment recueillir des informations sur l’insaisissable Loman qui les nargue en multipliant les fausses alertes? Comment découvrir où aura lieu le fameux casse?

Cette course contre la montre se déroulant dans un décor où brillent les étoiles n’empêchera personne de dormir, mais c’est amusant de suivre une enquête où il est question de sapins de Noël entre deux crimes!

3- Le dernier vol

Julie Clark

L’Archipel

Claire avait tout planifié pour échapper à son mari, le richissime politicien Rory Cook, mais à la dernière minute, tout s’écroule. Lorsqu’une inconnue l’aborde à l’aéroport de New York et lui confie qu’elle aussi doit fuir la ville, elle accepte rapidement d’échanger leurs billets d’avion, leurs identités. Claire s’embarquera pour la Californie et Eva partira pour Porto Rico. Mais on annonce quelques heures plus tard le crash de ce vol... et Claire qui s’est installée dans l’appartement d’Eva découvre que celle-ci lui a menti. Et qu’elle menait une vie dangereuse.

Palpitant! L’autrice ne nous laisse pas une seconde de répit entre les rebondissements de cette intrigue à l’impitoyable mécanisme et réussit malgré ce rythme soutenu à dénoncer la violence conjugale avec conviction.

4- Tempêtes à Fermont

Jo Bessett

Hugo-Roman

Un mois avant Noël, la vie de Jilliane part à la dérive : son amoureux qu’elle a suivi à Fermont la quitte et elle doit trouver à se reloger. Ou rentrer à Montréal alors qu’elle aime son travail de bibliothécaire? Comment prendre la bonne décision? Surtout quand un bel inconnu semble s’intéresser à elle?

Cette comédie sentimentale où se promène le gentil chat Fripon nous permet de découvrir la cité minière du nord du Québec et son célèbre mur tout en tentant de suivre Jilliane et ses amis et de faire la lumière sur le meurtre d’une retraitée...

5- Bijou de banlieue

Sara Hébert

Marchand de feuilles

Sara Hébert pratique l’art du collage depuis plusieurs années et a choisi de nous offrir cet ouvrage en puisant dans une vaste réserve de romans photos et de magazines féminins pour se réapproprier les codes de bienséance et s’en moquer avec beaucoup de pertinence. L’humour lui permet de pointer du doigt les rapports toxiques de pouvoir au bureau, la facilité des femmes à s’effacer par timidité ou à hésiter à laisser un amant simplement parce qu’il est gentil...

On sourit et parfois on rit jaune en se reconnaissant dans ces propos lucides, crus et riches de bon sens. Un petit guide pour prendre de belles résolutions pour 2023 : être bien dans sa peau même si nous ne sommes pas parfaites et se répéter qu’on mérite le même salaire que n’importe quel homme!

6- Les femmes artistes sont de plus en plus dangereuses

Laure Adler/Camille Viéville

Flammarion

«Si les droits des femmes ont fait un bond vertigineux depuis un siècle en Occident, la lutte pour l’égalité homme/femme n’est pas un chemin pavé de roses où les droits sont acquis pour toujours», écrit Laure Adler. Les contextes politiques ou économiques peuvent tout remettre en question – pensons à nos voisins américains – et il est essentiel que les femmes artistes puissent se faire reconnaître à leur juste valeur. Cet ouvrage nous permet de découvrir des créatrices méconnues comme Kay Sage, Vanessa Bell, Elaine de Kooning (pour plusieurs célébrées à la fin de leur vie) et les espoirs des jeunes générations qui utilisent tous les moyens pour s’exprimer tel le collectif Guerrilla Girls qui s’interroge sur la place qu’on fait aux femmes au Metropolitan Museum ou l’Afghane Kubra Kadhemi qui doit se réfugier à Paris pour continuer à créer...

7- La licorne de Noël

Lucie Papineau/Josée Masse

Auzou Québec

Comme chaque année, Anouk passe les Fêtes chez ses grands-parents et espère que sa maman pourra les rejoindre pour Noël, mais en attendant le réveillon, elle doit s’occuper d’un joli cheval blessé, égaré dans la vallée. L’amitié est instantanée entre Anouk et Nougat et même magique...

Une histoire poétique aux dessins d’une grande douceur qui nous entraîne au cœur d’une forêt saupoudrée de sucre blanc. À raconter aux petits pour les endormir avant les douze coups de minuit!