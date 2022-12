3 délicieuses cuvées qui plairont à vos convives!

Des suggestions de Philippe Lapreyrie.

1. Un pur et plein de vie blanc bourguignon

Bourgogne Aligoté 2021

Domaine Billard Père & Fils

Bourgogne - France

Code : 13946727

Prix : 22,30 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.3 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une salade californienne, de moules marinières ou un burger de poulet.

Ce 100 % aligoté, nous a rapidement conquis les papilles en dégustation. Les notes de pâte d'amande, d'anis étoilé et de croissant en cuisson sont invitantes au plus haut point. Le gustatif est droit, franc, digeste et sans aucune esbrouffe technologique. Cet aligoté devra être consommé au courant des 2 années suivant son achat.

À noter que le très bon pinot noir à 30,25 $ (13239862) du même producteur est également disponible en très bonnes quantités présentement dans le réseau SAQ.

2. Un parfumé, savoureux et dimensionnel cru rhodanien

Lirac 2019

Clos de Sixte - Alain Jaume & Fils

Rhône - France

Code : 10919070

Prix : 26,40 $

Disponibilités : 280 bouteilles en ligne et 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.8 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : des pièces de viandes marinées et grillées et leurs légumes sautés au beurre.

Ce sudiste et tellement savoureux assemblage de grenache, de syrah et de mourvèdre est une véritable réussite sous le fruit de la cueillette de 2019. Nez de lavande, de thym, de romarin, de poivre long et de feuille de Laurier. Flaveurs méditerranéennes et relents d'herbes provençales. C'est diablement bon comme assemblage! Profitez des quantités actuelles qui sont très bonnes en succursales. Vous pouvez oser l'oublier encore 6-7 ans en cave.

3. Un expressif, moderne, engageant et généreux rouge sud-américain

Cabernet Sauvignon 2015

Grillos Cantores - Clos des Fous

Vallée de Cachapoal - Chili

Code : 11927813

Prix : 21,10 $

Disponibilités : 300 bouteilles en ligne et 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.2 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : des côtes levées, des pilons de poulet barbecue ou une assiette de grillades tex-mex.

Ce « king cab » chilien vous en mettra plein le nez et plein la bouche avec son fruité abondant, ses parfums de bois neuf, de confiture de bleuet, de torsade de réglisse noire et de crayon feutre. Malgré ses 7 ans d'âge, le produit est en grande forme et il ne démontre pas de signe d'essoufflement. Amateurs de rouge du Nouveau Monde de bonne mouture, à vos marques ! Tirez-lui le bouchon au courant des 2-3 années à venir.