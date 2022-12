Crevettes croustillantes à la noix de coco, mayo gingembre-lime et salade de mangue épicée

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Facile

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

INGRÉDIENTS

Crevettes :

20 crevettes 31-40 ou 21-25, pelées et déveinées

3 c. à soupe (45ml) de farine tout usage

1⁄2 c. à thé (2.5ml) de piment de cayenne

1⁄2 c. à thé (2.5ml) de poudre d’ail

1⁄2 c. à thé (2.5ml) de poudre d’oignon

2 oeufs moyens battus

1 1⁄2 tasse (375ml) de noix de coco, filamentée non-sucrée

1⁄2 tasse (125ml) de chapelure Panko

Mayonnaise :

1 tasse (250ml) de mayonnaise du commerce

2 c. à soupe (30ml) de gingembre haché

1 lime (jus et zeste)

Salade de mangue :

2 mangues mûres coupées en petits dés

1 avocat taillé en petits dés

1 piment thaï

1⁄2 un (2 c. à soupe) petit oignon rouge haché

1 lime (jus et zeste)

2 c. à thé (10ml) d’huile de sésame

1⁄4 tasse (60ml) de coriandre ciselée

PRÉPARATION

Étape 1 : Préchauffer la friteuse à air chaud à 400°F (190°C) ou préchauffer la friteuse standard à 350°F (180°C).

Étape 2 : Dans un premier bol, mélanger la farine avec la poudre d’oignon, la poudre d’ail et le piment de Cayenne. Assaisonner de sel et poivre. Ensuite, dans un second bol, battre les œufs et les assaisonner de sel et poivre puis dans un troisième bol, mélanger le panko et la noix de coco filamentée. Votre panure à l’anglaise est prête à être utilisé.

Étape 3 : À l’aide de la pointe de votre couteau, faire deux ou trois incisions sous les crevettes (pour tailler le nerf qui la tient recourbée) puis les presser contre la planche de travail pour qu’elles soient droites. Assaisonner de sel et poivre puis les panner à l’anglaise. (Passer dans la farine puis secouer l’excédent, tremper ensuite dans les œufs battus et terminer dans la chapelure de coco). Répéter l’opération avec chaque crevette puis les disposer dans la friteuse à air chaud pour 10 minutes.

Étape 4 : Pendant ce temps, peler et tailler les mangues, l’avocat et l’oignon rouge. Mélanger dans un grand bol et ajouter le jus et zeste de lime, ainsi que le piment et l’huile de sésame. Terminer avec le piment et assaisonner de sel et poivre au goût. Séparer la salade dans de petits bols de service individuels.

Étape 5 : Pour la mayonnaise, mélanger les ingrédients dans un bol et assaisonner. Ensuite, servir deux crevettes dans chaque bol de salade et accompagner de mayonnaise. Bon appétit !