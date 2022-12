Décorations : les tendances à surveiller en 2023

Julie Deslauriers nous partage les nouveautés dans le monde de la décoration pour l'année à venir.

En 2023, il semble que les styles les plus en vogue seront aux antipodes! Le premier est le maximalisme, très osé, très exubérant, plein de couleurs vives, de motifs. Le second courant met en vedette les teintes douces et chaleureuses et les textures riches. Exit le blanc sur blanc et le minimaliste! Finies la retenue et la prudence des derniers temps ; place à l’expression de notre personnalité. Notre maison devient une oasis pleine de choses parfaitement imparfaites, d’objets recyclés ou fabriqués à la main, de couleurs et de vie.

Mon segment d’aujourd’hui est tiré du magazine Les idées de ma maison, fraîchement débarqué en kiosque. Un grand dossier sur les 35 tendances en déco de 2023 et je vous en partage ici les grandes lignes.

Tendance #1 : C’est le grand retour du maximalisme.

Cette tendance vient de l’architecture baroque qui a dominé les pays catholiques du 17ème siècle. En France, cette tendance extravagante a continué un siècle plus tard dans la mode et l’art avec le mouvement rococo. Aujourd’hui, c’est plutôt en réaction au minimalisme des dernières années que le maximaliste émerge. Donc, on ose et on exagère: papiers peints à grands motifs, couleurs riches et saturées, tapis superposés. On n’hésite pas à surcharger nos pièces d’accessoires. Plus on ose, mieux c’est.

Tendance #2 : Une autre tendance forte, le cocon chic (nom donné par la rédactrice en chef du magazine).

Cette tendance met de l’avant des aménagements réconfortants pour nous aider à ralentir. On y va avec des textures et tissus douillets, des meubles aux lignes douces et des nuances pâles et délavées, et/ou chaleureuses. Tout en confort et en réconfort mais pas de blanc.

Tendance #3 : On assiste à l’émergence du courant Gothic Glam.

Des couleurs théâtrales, des éléments victoriens, de la superposition et des contrastes forts : noir et blanc... Il y a sa variante, la Dark Academia, qui affichent des murs noirs ou très foncés, des hautes bibliothèques, des miroirs ornementés, des cadres avec des insectes ou des illustrations botaniques.

Tendance #4 : Sans s’accrocher à un style en particulier, la mode pour l’année qui vient veut qu’on aménage nos espaces pour qu’ils reflètent notre personnalité.

On expose nos souvenirs de voyage, nos œuvres d’art, nos pièces artisanales, nos collections pour raconter qui on est.

Sinon, en rafale, on nous indique que :

Le mobilier : Si c’est courbé, c’est à la mode! Fauteuils, canapés, tables, miroirs : tout ce qui est en rondeur a la cote!

Le rétro est in. Les années 1970 et 1980 mais surtout les couleurs vives et les lignes géométriques du style Art déco

Les tissus : luxueux, c’est mieux. On parle de laine bouclée, lin, velours, soie et fausse fourrure. Tout ce qui est doux au toucher.

Le monochrome pas monotone. On habille une pièce d’une seule couleur, mais dans une variété de nuances, de textures et de formes.

Les tapis volent la vedette. On les aime texturés ou à motifs ou colorés ou superposés. Bref, on veut les remarquer.

Les carreaux de céramique sont surdimensionnés. Les dimensions vont jusqu’à 4 pieds par 4 pieds.

On garde le bois à l’état brut : mat et poreux. Avec défaut, on ne cache pas les nœuds.

Plus que jamais, les gens ont une conscience éthique. On veut savoir d’où viennent les choses que nous achetons et comment elles sont faites.

On s’oppose aussi à la surconsommation et au fast design. C’est hot de faire son shopping sur les sites de petites annonces, dans les ventes-débarras, de restaurer nos vieux meubles ou d’investir sur du mobilier au design durable.