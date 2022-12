Voici de superbes coffrets cadeaux pour surprendre une femme

Trouver LE cadeau qui fera plaisir à une femme peut rapidement devenir un casse-tête. Pourquoi se limiter à un seul cadeau, alors qu'on peut offrir un ensemble cadeau, comprenant plusieurs surprises?

Des coffrets cadeaux pour femme :

1. Coffret cadeau coiffure

La boutique en ligne des salons de coiffure Espace K propose une vingtaine de coffrets cadeaux pour prendre soin de ses cheveux. Ces ensembles cadeaux contiennent des produits coiffants, des masques capillaires et des shampoings de qualité supérieure.

2. Coffret cadeau mode

Trois boîtes cadeaux sont offertes sur la boutique en ligne de Kubik. La boîte sophistiquée comprend un coffret pour ranger les bijoux, un serre-tête, un sac à main et un frise cheveux sans chaleur. La boîte indispensable comprend un planificateur journalier, un porte-carte, un paquet de marque-pages en macramé, une chandelle à la fragrance de fruit du dragon et un serre-tête. La boîte bien-être comprend une bombe de bain à la fragrance d’eucalyptus, une boule de chocolat chaud, une chandelle à la fragrance Wine Not et une pince à cheveux

3. Coffret cadeau bien-être

La Maison lavande a perfectionné un coffret cadeau... juste à temps pour la période des fêtes! La collection Clémentine & Lavande comprend quatre produits pour le bain, qui sentent divinement bon, soit un savon doux, une mousse pour le bain, un lait soyeux et une eau à linge. Ce cadeau aura l'effet d'un tendre câlin.

4. Coffret cadeau cocooning

La compagnie québécoise SELV rituel a compris que chaque cadeau devait être unique. Pour les fêtes, elle propose plusieurs ensembles cadeaux, qui conviendront autant aux femmes qu'aux hommes, aux grands sportifs qu'aux amoureux de la forêt, aux professeurs qu'aux tout-petits. Parmi cette sélection, il y a certainement un coffret qui puisse faire plaisir à la personne qui aime prendre soin d'elle.

5. Coffret cadeau du terroire

L'entreprise Nos Cabanes célèbre la richesse des sirops d'ici, leurs provenances et leurs différences. Il suffit de sillonner les rangs du Québec et de visiter leurs érablières pour en mesurer toute la diversité. Ce quatuor gourmand réunit une sélection des meilleurs sirops d'érable du Québec, joliment présentés dans une boîte de bois fabriquée par un artisan québécois et pyrogravée de son logo.

6. Coffret cadeau beauté

Ce trio intemporel de vernis à ongles se compose de vos teintes préférées, soit Arizona, Soy Latté et Speakeasy. En plus d'être véganes, les produits BKIND sont faciles à appliquer. Ils offrent une tenue de longue durée et un fini lumineux impeccable pour pouvoir briller durant les fêtes.

7. Coffret cadeau soins de la peau

Filorga est une marque de soins de la peau inspirée de la médecine esthétique. Dans ce prestigieux coffret cadeau, disponible en pharmacie, vous trouverez une crème régénératrice pro-jeunesse ainsi qu'un sérum revitalisant. Voilà un duo gagnant!

8. Coffret cadeau pour la peau et l'environnement

Ce coffret cadeau a été pensé pour celle qui aime prendre soin d'elle et... de la planète. Juste à temps pour Noël, ATTITUDE LIVING propose une sélection de coffrets comprenant les essentielles beauté. Tous les produits sont sans plastique, végane et emballé dans un tube de carton biodégradable.

9. Boîte cadeaux pour se dorloter

Pour dorloter celui ou celle que vous aimez, l'entreprise québécoise Atelier La vie Apothicaire a tout prévu. En plus de sentir divinement bons, tous les produits que vous retrouverez dans les boîtes cadeaux sont uniquement parfumés avec des huiles essentielles 100 % pures de la plus grande qualité. Aucun parfum ou fragrance synthétiques ne sont utilisés... on adore!

10. Coffret cadeaux pour relaxer

La relaxation est maintenant à portée de main de tous! Le Strøm spa nordique a lancé une trousse BORÉAL, qui comprend tous les essentiels de la gamme de soins de la peau pour un rituel beauté apaisant n’importe où, n’importe quand! Ce cadeaux tout doux comprend un lait démaquillant, un exfoliant doux pour le visage, une crème hydratante pour la peau sensible, un bandeau ajustable pour le visage ainsi qu'une trousse voyage. Tous les produits sont fabriqués au Québec, véganes, sans gluten, sans OGM et non testés sur les animaux.

