Des recettes de cocktails légers à essayer pour les Fêtes

Le temps des Fêtes est le moment parfait pour déguster et essayer de nouveaux cocktails. La bonne nouvelle? Nul besoin de vous priver, même si vous désirez faire attention ou y aller avec modération.

En effet, il existe des options plus faibles en alcool qui permettent à tous de savourer les Fêtes pleinement, et ce, peu importe leurs intentions.

On a récemment découvert l’entreprise québécoise HERA Spirits, qui a mis au point une délicieuse liqueur, offrant la même complexité qu’on retrouve dans le traditionnel whisky, mais à un taux d’alcool réduit à 25%.

Courtoisie: HERA Spirits

Embouteillée au Québec et produite à partir d’ingrédients naturels locaux, la liqueur à base de whisky HERA est un savoureux mélange d’arômes de figues, de cacao et d’amandes. Ce spiritueux se distingue d’ailleurs par son goût bien équilibré, soit ni trop fort ni trop sucré. Sur l’étiquette de la bouteille de 750 ml, une œuvre d’art a été spécialement créée par l’artiste québécoise Lysa Jordan.

Servie seule sur glace ou en cocktail, elle est non seulement une boisson à faire découvrir à ses invités de l’apéro au digestif, mais représente aussi une excellente idée-cadeau à offrir.

Laissez-vous tenter par l’une de ces recettes de cocktails festifs créées à base du spiritueux HERA et permettez ainsi à vos invités de découvrir cette douce liqueur à base de whisky.

[VIDÉO]

HER FASHION

Ingrédients

2 oz de liqueur HERA

3/4 oz de sirop de miel et de lavande

2 traits d'Amers aromatiques aux fleurs sauvages

Garniture

Zeste d'orange et de lavande

Étapes

Mélanger tous les ingrédients dans un verre à mélanger.

Filtrer dans une coupette, exprimer le zeste au-dessus du verre, garnir et servir.

Womanhattan

Ingrédients

2 oz de liqueur HERA

1 oz de vermouth de pomme (sec)

2 traits d'Amers aromatiques

Garniture

Bâton de cannelle fumant

Étapes

Mélanger tous les ingrédients dans un verre à mélanger.

Filtrer dans le verre de service, garnir et servir.

Boulevardière

Ingrédients

2 oz de liqueur HERA

1/2 oz de vermouth sucré

1/2 oz d'Amaro Amer Amer

2 traits de la liqueure amère Peychaud

Garniture

Rondelle d'orange

Étapes

Mélanger tous les ingrédients dans un verre à mélanger.

Filtrer dans le verre de service, garnir et servir.

Disponible dans plus d’une centaine de SAQ à travers la province, HERA est l’une des liqueurs les moins sucrées qu’on retrouve en succursale. De plus, HERA Spirits verse 1% de ses ventes à la Fondation Mères avec Pouvoir, et ce, depuis la toute première bouteille vendue. Pour plus d’informations sur la liqueur à base de whisky, consultez le site Web de l’entreprise.