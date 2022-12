8 conseils pour un temps des fêtes sécuritaire

Si on dit souvent que le temps des fêtes est la période la plus magique de l’année, elle est aussi la plus occupée. Avec le magasinage des cadeaux parfaits pour vos êtres chers, l’installation de vos décorations de Noël, la planification de vos déplacements et la préparation des mets qui égayeront vos réunions familiales, l’effervescence est à son comble. Et, avec tout ce bouillonnement et votre esprit distrait par les festivités à venir, les risques d’incident sont malheureusement plus importants.

Ayant votre bien-être à cœur, Promutuel Assurance vous partage 8 conseils pour passer un temps des fêtes aussi sécuritaire et mémorable que possible.

1. Installez vos décorations dans les règles de l’art

Si elles ont le pouvoir de transformer votre résidence en véritable paradis de Noël, les décorations lumineuses présentent toutefois des risques d’incendie. Voici quelques précautions à prendre pour des décorations de Noël sécuritaires :

- Inspectez vos guirlandes lumineuses avant de les installer. Remplacez les ampoules brûlées. Si elles sont brisées, disposez-en de façon responsable. Vérifiez également l’état de votre système électrique. Au besoin, ayez recours aux services d’un électricien.

- Évitez de surcharger les prises électriques et de cumuler les multiprises. Chaque prise ou multiprise est conçue pour alimenter un certain nombre d’équipements.

- Assurez-vous que votre prise électrique extérieure est munie d’un disjoncteur de fuite à la terre pour éviter les décharges électriques.

- N’utilisez pas de décorations intérieures à l’extérieur, et vice-versa.

- Éteignez vos décorations lumineuses avant d’aller au lit.

Si vous utilisez une échelle, manipulez-la avec soin, en évitant d’entrer en contact avec les fils et les câbles, et demandez l’aide d’une personne qui pourra vous assister.

À l’intérieur, choisissez bien l’emplacement de votre sapin. Assurez-vous qu’il soit loin de toute source de chaleur et à une distance sécuritaire d’une prise de courant. S’il s’agit d’un sapin naturel, veillez à bien l’hydrater pour éviter qu’il ne devienne trop sec.

En adoptant ces gestes, vous diminuerez les risques d’incendie et de blessure associés aux décorations de Noël et à leur installation.

2. Prévenez les vols par effraction

Vous partirez en vacances durant le temps des fêtes ? Vous comptez séjourner chez les membres de votre famille ? Sachez que les voleurs sont particulièrement actifs durant cette période achalandée de l’année. Voici quelques gestes pour prévenir les vols par effraction et quelques précautions à prendre avant de partir en vacances :

- Autant que possible, laissez une voiture stationnée dans votre entrée.

- Investissez dans un minuteur pour le système d’éclairage de votre résidence afin d’imiter votre présence.

- Prévenez un voisin de confiance de votre départ et demandez-lui de ramasser votre courrier fréquemment.

- Verrouillez bien vos portes et vos fenêtres.

- Munissez votre résidence d’un système d’éclairage par détection de présence et d’un système d’alarme.

- Évitez de laisser des clés cachées à l’extérieur.

- Ne laissez pas d’emballage de produits de valeur (télévision, ordinateur, appareil photo, etc.) à la vue ou dans vos poubelles.

Sachant que les coffres d’auto sont souvent remplis de cadeaux durant les fêtes, les voleurs s’en prennent aussi aux voitures. Verrouillez toujours votre véhicule et stationnez-le dans un endroit passant pour éloigner les malfaiteurs.

3. Préparez adéquatement votre maison pour vos invités

Vous planifiez recevoir vos proches pour les fêtes ? Rendez votre maison sécuritaire pour tous, des tout-petits aux grands-parents. Pour ce faire, assurez-vous de suivre les conseils suivants :

- Pour protéger les enfants, placez les câbles et cordons de rideaux hors de leur portée, bloquez l’accès aux escaliers, placez une grille de protection devant le foyer, surélevez les objets dangereux ou fragiles, etc.

- Déneigez et saupoudrez votre entrée de sel ou de sable.

- Vérifiez les avertisseurs de fumée dans les chambres des invités.

- Dégagez les espaces de vie pour prévenir les chutes.

En prenant en compte les besoins de vos proches avec ces gestes, vous les rendrez heureux et veillerez à leur sécurité.

4. Cuisinez sans danger

Cuisiner les repas des fêtes peut s’avérer être une tâche complexe. Les pâtés dans le four, la pâte à tarte qui couvre le comptoir, les sauces qui mijotent sur le rond... Même les cuistots les plus aguerris peuvent perdre le contrôle de la cuisine. En plus de manipuler les éléments hautement combustibles et les outils tranchants avec précaution, rappelez aussi aux enfants d’être prudents dans la cuisine.

5. Utilisez votre foyer au bois avec précaution

Les foyers et appareils de chauffage au bois sont la touche magique finale à tout décor des fêtes. Il faut toutefois les utiliser de façon sécuritaire pour éviter les risques d’incendie. Profitez de l’approche de Noël pour faire un entretien complet de votre appareil. De plus, après chaque utilisation, durant les fêtes comme à l’année, assurez-vous de disposer des cendres chaudes de manière sécuritaire.

6. Planifiez vos déplacements

La période des fêtes est habituellement marquée par une augmentation du nombre d’accidents de la route. Pour vous rendre à vos festivités en toute sécurité, planifiez bien vos déplacements en consultant l’état des routes grâce à la carte interactive de Québec511. Placez également une trousse d’urgence pour la voiture dans votre coffre, qui vous sera grandement utile en cas d’accident. Finalement, avertissez un proche de vos déplacements avant de prendre la route.

7. Conduisez de façon sécuritaire

En moyenne, chaque année, six personnes perdent la vie sur les routes du Québec durant le temps des fêtes. Les intempéries, la vitesse, l’alcool au volant et les distractions de toutes sortes augmentent les risques d’accident. De plus, en hiver, conduire de façon sécuritaire dans la neige est absolument essentiel. Voici quelques rappels de sécurité sur la route :

- Réduisez votre vitesse sur une chaussée enneigée ou glacée.

- Augmentez la distance avec le véhicule qui vous précède.

- Évitez les distractions au volant (la nourriture, la musique trop forte, le téléphone, etc.) et gardez les yeux sur la route en tout temps.

- Ne conduisez jamais sous l’influence d’alcool ou d’autres substances.

- Déneigez adéquatement votre voiture avant de prendre la route.

- Au moindre signe de fatigue, arrêtez-vous pour vous reposer.

- Annulez vos déplacements lors d’une tempête.

8. Adoptez les bons gestes sanitaires

Le temps des fêtes est également le moment le plus propice à la propagation de virus et de bactéries. Pour protéger votre santé et celle de ceux que vous aimez, adoptez de bonnes habitudes sanitaires :

- Lavez fréquemment vos mains.

- Si vous ne vous sentez pas bien, évitez de voir vos proches.

- Éternuez et toussez dans votre coude.

- Si certains membres de votre famille sont plus vulnérables, redoublez de prudence.

