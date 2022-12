Voici la solution pour renforcer son système immunitaire cet hiver

Durant la saison froide, notre système immunitaire est mis à rude épreuve. Alors que certains tenteront d’y remédier avec la vitamine C ou D, d’autres prioriseront les suppléments probiotiques pour renforcer leur immunité.

Plus de 70% de notre système immunitaire est situé dans l'intestin, de là l’importance de maintenir une bonne santé digestive. Et quand vient le temps d’équilibrer votre flore intestinale, l’une des solutions efficaces peut être de prendre des probiotiques.

Cumulant plus de 65 années de recherche, Florastor est la seule marque de probiotiques qui propose un produit tout-en-un contenant du Saccharomyces boulardii CNCM I-745, une levure naturelle à base de mangoustan et de litchi.

Renforcer son système immunitaire

Un système immunitaire sain peut aider à combattre de nombreux agresseurs externes, comme les maladies bénignes ou plus graves, auxquelles nous sommes exposés tout au long de notre vie. Notre système immunitaire nous protège dès qu'un taux anormal de bactéries se loge dans notre organisme, et les suppléments probiotiques sont un moyen efficace de le soutenir.

En plus de sa souche probiotique, Florastor Plus est enrichi de:

Vitamine C: un antioxydant qui aide à protéger les cellules contre les effets des radicaux libres.

Vitamine D: essentielle au fonctionnement optimal du système immunitaire.

Zinc: permet un fonctionnement immunitaire optimal.

Il est donc votre meilleur allié pour renforcer votre système immunitaire cet hiver.

Éviter les déséquilibres digestifs lors de la prise d’antibiotiques

Les antibiotiques ont pour fonction première de tuer les mauvaises bactéries, mais ils peuvent également tuer les bonnes bactéries présentes dans l'intestin, entraînant des déséquilibres intestinaux à long terme (dysbiose).

D’ailleurs, la Saccharomyces boulardii CNCM I-745 est une souche probiotique naturellement résistante à tous les antibiotiques testés. Ainsi, pour aider à traiter, prévenir et réduire la diarrhée associée à la prise d’antibiotiques chez les enfants et les adultes, vous pouvez prendre simultanément les probiotiques Florastor tout-en-1, et ce, sans danger.

Les bénéfices des suppléments probiotiques

En respectant la dose recommandée de 1 à 2 gélules Florastor par jour, vous pourrez obtenir un système immunitaire renforcé. Grâce à une meilleure santé gastro-intestinale, vous préviendrez les déséquilibres intestinaux et vous réduirez le risque de diarrhée associée aux antibiotiques.

De plus, les probiotiques tout-en-1 Florastor sont végétariens, sans gluten, sans OGM et maintenant certifiés par la Canadian Digestive Health Foundation (CDHF).

Ainsi, quand viendra le temps de choisir vos probiotiques à la pharmacie, faites confiance à Florastor – disponible chez Pharmaprix, Familiprix et Uniprix –, qui bénéficie de plus de 65 ans de recherche et s'appuie sur plus de 100 études cliniques.