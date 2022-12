TOP 10 des meilleurs jeux de société sexuels à essayer

Il existe de nombreuses façons de pimenter sa vie sexuelle, mais on oublie parfois les fameux jeux de société coquins qui peuvent être très agréables en plus d'être divertissants ! Usez de ruse et de stratégie pour surprendre votre partenaire grâce à l'un de ces 10 jeux de société sexuels.

Les jeux sexuels aident parfois à dévoiler nos fantasmes et faire monter le désir tout en brisant la routine. Laissez opérer la magie en invitant votre partenaire pour une joute olé olé !

Tamisez les lumières, mettez de côté vos cell et préparez-vous au jeu le plus chaud auquel vous n'avez jamais joué ! En quelques lancées de dé, Monogamy vous fera éclater de rire, mais aussi vibrer et brûler de désir.

Au fil des cartes vous attendent des découvertes et de nouveaux défis, ainsi que quelques expériences hilarantes, mais surtout excitantes, ponctuées de conversations qui vous donneront l’occasion d’aller au fond des choses.

Chaque partie trouve son point culminant dans la sélection du fantasme à réaliser parmi 50 suggestions affriolantes, un choix qui est évidemment laissé au gagnant.

Sexopoly est un jeu qui aidera les couples les plus ardents à diversifier leur vie intime, et les plus modestes à se sentir plus libérés. Vous pouvez en apprendre beaucoup sur l'autre d'une manière très excitante.

En bref sur les règles : Les joueurs acquièrent des champs sexuels pendant le jeu. En entrant sur le terrain acquis d'un partenaire, vous devrez payer avec lui toutes sortes de services sexuels et la réalisation de désirs.

Plus il y a de champs sous le contrôle d'un joueur, plus le deuxième joueur y montera souvent et accomplira donc des tâches (toutes sont très agréables). Pendant le jeu également, vous pouvez acheter des jetons de temps, ce qui augmente la durée de la tâche.

Le jeu Loopy rendra vos soirées différentes de toutes les autres nuits précédentes. Ce jeu fort agréable vous fera apprendre sur votre partenaire, en plus de rire les uns des autres !

Bedroom Battle est un jeu de cartes stratégique qui est plus complexe que de nombreux jeux similaires pour les couples, ce qui le rend aussi beaucoup plus gratifiant et moins répétitif.

Cette édition spéciale d'hiver contient 40 cartes supplémentaires sur le thème des vacances et elle est pleine de défis romantiques, adaptés pour aux longues nuits d'hiver.

Exxxcitation est un jeu érotique pour couple qui vous fera vivre toute une gamme d’émotions fortes où la sensualité et la sexualité sont à l’honneur. Laissez-vous guider par une série d’illustrations qui vous dévoilent les différentes épreuves à surpasser... Mais attention, même si l’excitation est à son comble, vous ne devez libérer complètement vos pulsions qu’à la toute fin.

Le cas contraire signifie la défaite pour le joueur fautif! Réussir à terminer la partie devient un exploit en soi.

Ce jeu sensuel pour couples est définitivement à essayer si vous voulez exploiter vos 5 sens à l'intérieur d'un même jeu. Sensastions y parvient en prenant soin d’y ajouter des éléments propices aux caresses, aux frissons, à la communication, à la passion et à l’humour! Tous vos sens sans exception seront mis à l’épreuve.

La carte du plaisir ultime ! Sex Marks the Spot (en version anglaise seulement) est un jeu de hasard où tous les chemins mènent à la romance... et à l'excitation ! Naviguez à travers une grille remplie de surprises érotiques et de suggestions sexy, en récoltant des x et des ooohh dans une quête pour débloquer votre fantasme préféré, avant celui de votre partenaire.

Chaque case en révèle un peu plus, et les joueurs s'explorent mutuellement comme jamais auparavant.

Si vous aimez les défis, ce jeu pour adultes vous plaira ! Action ou Vérité est un jeu à jouer avec vos amis et amies (18+) juste avant ou pendant une fête ou bien simplement lorsque votre groupe a envie de « suspens et de sensation ».

Ce jeu coquin vous procurera des moments de confidences et de fous rires. Si vous jouez aux points, déterminez au préalable ce que le gagnant peut espérer (du perdant). Oserez-vous y jouer ?

Envie d'un jeu érotique excitant avec votre partenaire ? Vous aimez jouer aux échecs ou vous voulez apprendre à jouer ? Alors Sex-o-Chess est le jeu qui vous faut ! En jouant aux échecs, des récompenses passionnantes sont données à la personne qui fait certains coups à certains moments.

À la recherche d'activités amusantes pour votre couple ? Ce jeu vous rapprochera à tout coup. Vous voulez tester vos connaissances sur les goûts de l'autre personnes, les aversions et les souhaits secrets de votre partenaire? Rallumez la flamme et flirtez comme à vos premiers rendez-vous en jouant à ce jeu qui favorise la conversation et la connexion entre les partenaires.

