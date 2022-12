La perte de libido peut survenir à tout moment, autant chez l'homme que la femme. Si le désir sexuel de votre couple s'en est allé au galop, vous pourriez vous tourner vers l'aromathérapie, une approche thérapeutique naturelle. Découvrez 5 huiles essentielles qui ont le pouvoir de stimuler la libido.

La libido est un mécanisme physique complexe. Plusieurs facteurs peuvent influencer la libido, dont le cycle menstruel, le stress et la fréquence des relations sexuelles. Qu'il soit d'ordre psychologique ou médical, le débalancement de la libido peut se résoudre. Les couples peuvent retrouver leur désir sexuel en apprenant à mieux communiquer, en brisant la routine ou en consultant un professionnel.

Durant cette démarche, qui les mènera au plaisir, les couples seront tentés d'expérimenter de nouvelles approches. C'est ainsi que l'aromathérapie entre en ligne de compte. Certaines huiles essentielles, reconnues pour leurs bienfaits aphrodisiaques, peuvent être utilisées pour stimuler la libido. Cette méthode est non seulement naturelle, mais elle est aussi économique et efficace. Éveillez vos sens grâce aux huiles essentielles.

5 huiles essentielles pour stimuler la libido :

1. Huile essentielle de santal blanc

Les odeurs qui se dégagent de l'huile essentielle de santal blanc sont boisées et légèrement ambrées. Mais, il n'y a pas que son parfum suave qui lui procure des effets aphrodisiaques. Cette huile essentielle est reconnue pour calmer l'anxiété et apaiser l'état dépressif. Quand on sait que le stress et la dépression peuvent nuire à la libido, on comprend pourquoi l'huile de santal est si précieuse!

2. Huile essentielle d’Ylang Ylang

L’huile essentielle d’Ylang Ylang a d'abord été découverte en Asie du Sud-est. Une fois son riche parfum floral dégagé, cette huile essentielle permet de détendre les muscles, calmer les esprits agités et diminuer l'état anxieux. Vous aurez compris que ses nombreuses propriétés offrent toutes les dispositions nécessaires pour que le désir sexuel s'installe dans la chambre à coucher. Bienvenue libido!

3. Huile essentielle de Patchouli

En plus de contribuer au bon fonctionnement du système digestif et à la stimulation du système lymphatique, l'huile essentielle de Patchouli est reconnue pour ses propriétés aphrodisiaques. Cette huile permet d'atteindre un état de bien-être absolu. L'équilibre, obtenu grâce à l'utilisation de cette huile essentielle, permet de stimuler tout en douceur la libido.

4. Huile essentielle de sarriette

L'huile essentielle de sarriette ne permet pas seulement de combattre les bactéries et de stimuler le système immunitaire. Depuis toujours, cette huile essentielle permet de lutter contre les épisodes de fatigue général. Elle peut donc être utilisée pour stimuler le corps, l'esprit et l'appétit sexuel.

5. Huile essentielle de néroli

En plus de son délicat parfum de fleur d'oranger, l'huile essentielle de Néroli permet d'apaiser l'anxiété et de gérer les troubles du sommeil. Ainsi, cette huile favorise un sentiment de paix intérieure et la regénération de l'énergie vitale. Finalement, elle va aider à stimuler la libération de sérotonine afin d'influencer positivement l'humeur et la libido.