Isabelle nous présente les Lucioles du phare, des jeunes impliqués avec la maison de soins palliatifs pour enfants Le Phare.

Le 9h15

Les Lucioles du Phare

Dans notre 9h15, Isabelle Racicot sera là pour nous présenter des personnes inspirantes qui font une différence dans leur communauté. Ce matin, on va rencontrer trois jeunes de 10 et 11 ans; Alexandre, Pénélope et Charlotte qui se dévouent pour soutenir une cause qui leur est chère : la maison de soins palliatifs pour enfants Le Phare. À quelques jours de Noël, Isabelle, tu as pour nous une magnifique histoire qui va nous réchauffer le cœur.