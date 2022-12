Crostini d’escargot à l’ail et au Pecorino

Préparation : 20 minutes - Cuisson : 15 minutes - Réfrigération 3 jours - Congélation : non

Ingrédients

1 baguette de pain de la veille

4 douzaines d’escargots moyens, bien rincés et hachés grossièrement

3 c. à soupe de persil plat, émincé finement

2 c. à soupe de basilic frais ciselé finement

75 g (3⁄4 tasse) de Pecorino ou de parmesan, en copeaux

Beurre à l’ail et au zeste de citron

110 g (1⁄2 tasse) de beurre, fondu

3 branches de thym, effeuillées

2 petites gousses d’ail, pelées et hachées grossièrement

Le zeste râpé de 1 citron bio (ou blanchi)

1 c. à café d’herbes salées

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four à 190 C (375 F).

Étape 2

Dans un bol, mélanger intimement le beurre, le thym, l’ail, le zeste de citron et les herbes salées. Réserver.

Étape 3

Tailler la baguette, en diagonale, en une quizaine de tranches d’environ 1 cm (1⁄2 po) d’épaisseur. Déposer les tranches de pain sur une plaque

de cuisson chemisée de papier parchemin.

Étape 4

À l’aide d’un pinceau, les badigeonner généreusement, d’un seul côté, de beurre à l’ail et au zeste de citron. Cuire au four 10 minutes.

Étape 5

Pendant ce temps, incorporer les escargots, le persil, le basilic et la moitié du fromage au reste du beurre à l’ail et au zeste de citron, et mélanger intimement.

Étape 6

Sortir les croûtons du four, garnir chacun de quelques escargots et du beurre à l’ail et au zeste de citron restant. Garnir du reste du fromage.

et cuire au four 5 minutes.

Étape 7

Sortir les crostinis du four et servir aussitôt.