Nous recevons l’auteur compositeur interprète et fan de Noël Elliot Maginot!

Entrevue

Nous recevons le fan de Noël Elliot Maginot!

Chaque année des artistes nous proposent des chansons de Noël originale qui enrichissent ce répertoire festif. C’est le cas de l’auteur compositeur interprète et vedette montante Elliot Maginot. Elliot est nous pour nous jouer sa plus récente composition : Christmas On My Mind. On en profite également pour lui parler de sa tournée et de ses projets.

